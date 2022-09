Startseite Der Räucherofen - Ein Dauertrend zur Zubereitung von Fisch Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2022-09-27 20:24. Neben dem Grillen ist das Räuchern eine der beliebtesten Zubereitungsarten für Fisch. Als besonders praktisch und vielseitig erweisen sich dabei gut ausgestattete Räucheröfen. Mit den neuen Modellen kann man sowohl kalt als auch heiß räuchern. Im Onlineshop für Angelbedarf auf angel-berger.de findet man nicht nur viel Modelle an Räucheröfen, sondern auch viele interessante Informationen zum Thema Räuchern – so wird das Räuchern von schmackhaftem Fisch, aber auch von Fleisch und Wurst zur echten Freude. Räucheröfen mit umfangreicher Ausstattung Zu den Räucheröfen, die man zum Kalt- und Heißräuchern nutzen kann, gehört der Angel Berger Premium Räucherofen, den es wahlweise mit einer 2.500 Watt oder 4.200 Watt Gasheizung oder aber mit einer 2.300 Watt Elektroheizung ausgestattet gibt. Gefertigt aus lebensmittelfreundlich aluminimiertem Blech und inklusive Thermometer kann dieser Räucherofen, auch Smoker genannt, zum Räuchern von Fisch, Wurst, Fleisch und vielem mehr eingesetzt werden. Befeuern kann man den Smoker beispielsweise auch mit Kohle, mit Holz oder mit Grillbriketts. Bis zu 20 mittelgroße Forellen lassen sich hängend oder liegend gleichzeitig in diesem Räucherschrank räuchern. Passendes Zubehör, wie Räucherlauge, Räucherhaken und Räuchermehl sind bereits im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat gekauft werden. Wer nach einer kompakteren Lösung für das Räuchern sucht, für den ist der Edelstahl-Tischräucherofen geeignet. Dieser kleinere Smoker ist für das Räuchern von bis zu sechs Forellen verwendbar. Der Tischräucherofen besteht aus Edelstahl und das Set enthält auch die passende Brennpaste, so dass man direkt mit dem Räuchern starten kann. Passendes Räucherzubehör vom erfahrenen Anbieter für Angelbedarf Brennpasten, Kaltraucherzeuger, Gasbrenner und weiteres Räucherzubehör passend zum neuen Räucherofen kann man natürlich auch einzeln im Angel-Onlineshop auf angel-berger.de erhalten. Hilfreich sind beispielsweise die Räucherthermometer, mit denen man die Temperatur beim Räuchern immer im Blick hat. Räuchermehle und Räucherlaugen sowie Gewürze, die ebenfalls in diesem im Angel-Onlineshop erhältlich sind, sorgen für den besonderen Geschmack. Verwendet man einen Tischräucherofen, kann man für diesen auch den passenden Räucherofenständer bei Angelsport Berger finden. Mehr Informationen zum Räuchern von Fisch gibt es auf:

Das in Großröhrsdorf ansässige Unternehmen Angelsport Berger hat mehr als 20 Jahre Erfahrung, wenn es um das Thema Angelbedarf geht. Im unternehmenseigenen Angel-Onlineshop gibt es eine große Auswahl an Artikeln für den Angelsport – sowohl von der Eigenmarke als auch von weiteren namhaften Marken und Herstellern. Neben Räucheröfen, Räucherzubehör beinhaltet die Auswahl im Shop auch Angeln, Köder und Angelzubehör. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf