Wie geht es eigentlich Dr. Copper?

Kupfer ist essenzieller Bestandteil vieler elektrischer Bauteile. So brauchen die Bau- und die Elektrobranche Kupfer.

Stromspeicherung und Elektromobilität brauchen Kupfer und es sind wachsende Bereiche. Denn ohne das rötliche Metall kann die Dekarbonisierung nicht gelingen. Und der Kupferbedarf wächst täglich. Im Jahr 2021 stieg der Kupferpreis bis deutlich über 10.000 US-Dollar je Tonne an und somit gehörte Kupfer zu den Gewinnern in der Rohstoffbranche. Heute kostet die Tonne Kupfer rund 7.440 US-Dollar. Vielleicht hilft ein Blick auf die aktuellen Daten der Copper Study Group bezüglich der weltweiten Nachfrage und des Angebots. In den ersten sieben Monaten 2022 stieg die globale Kupferproduktion um rund drei Prozent an. Zwar gab es auf der einen Seite noch Einschränkungen bei der Produktion aufgrund der Pandemie, auf der anderen Seite sorgten dann erweiterte oder neue Minen für ein etwas größeres Angebot.

In Kupferland Chile ging die Produktion um rund sechs Prozent zurück. Schuld waren Corona-Infektionen und eine lange Dürrezeit. Auch in Peru, einem weiteren wichtigen Kupferland nahm die Kupferproduktion um 1,5 Prozent ab, denn zwei große Kupferminen litten unter Betriebsunterbrechungen. Die Kupferproduktion insgesamt war um sieben Prozent geringer als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Stark angestiegen ist in diesem Jahr die Produktionsmenge in Indonesien und im Kongo. Leicht angestiegen ist sie in Mexiko und in den USA.

Auf der Nachfrageseite sorgten Sperrungen wegen der Pandemie für negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf den Kupferverbrauch. Allerdings erholt sich die Kupfernachfrage seit Beginn der zweiten Jahreshälfte. Wer an den Siegeszug des rötlichen Metalls glaubt, kann dies mit einem Engagement in Aktienwerte von Gesellschaften mit Kupfer bekräftigen.

Da wäre etwa Copper Mountain Mining mit der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia (75 Prozent), dem Eva Copper Projekt in Australien und einer Liegenschaft im Gebiet Mount Isa.

Kupfer und auch Gold besitzt Torq Resources - https://www.youtube.com/watch?v=kqKhpntk7tA - in aussichtsreichen Beteiligungen in Chile, gelegen in sehr guten Bergbaugürteln.

