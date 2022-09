Startseite Zimmermann PV Steel Group als TOP-Arbeitgeber mit einem "sehr gut" ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-09-27 08:59. Arbeitgebersiegel "Top Arbeitgeber (DIQP)" vergeben Die Zimmermann PV Steel Group aus Oberessendorf hat die Auszeichnungen als Top Arbeitgeber (DIQP) mit der Bewertung "sehr gut" vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. erhalten. Die Grundlage für die Vergabe des Arbeitgebersiegel war eine unabhängige Mitarbeiterbefragung und ein HR Interview nach den Standards des DIQP. Die Befragung wurden von der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführt. Die Auszeichnung " Top Arbeitgeber (https://www.top-arbeitgeber-siegel.de) (DIQP)" wurde im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de mit der Bewertung als "besonders empfehlenswert" ausgezeichnet. Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch ein Label formuliert, wie unabhängig deren Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform Label-online wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert. Die bestmögliche Bewertung welche ein Label dort erreichen kann, ist die Bewertung als besonders empfehlenswert, wie dies für das Arbeitgebersiegel des DIQP geschehen ist. "Die Zimmermann PV Steel Group bietet attraktive Arbeitsbedingungen, was sich auch in der Mitarbeiterbefragung ganz deutlich gezeigt hat. Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesem sehr guten Ergebnis" sagt Oliver Scharfenberg, der Geschäftsführer der SQC-QualityCert. Der Geschäftsführer der Zimmermann PV Steel Group, Holger Krug ergänzt "Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der Mitarbeiterbefragung und die Zertifizierung als Top Arbeitgeber (DIQP). Für uns als Familienunternehmen ist es besonders erfreulich zu sehen, dass sich die Mitarbeitenden insbesondere mit dem Image und den Produkten des Unternehmens in einem besonders hohem Maß identifizieren". Die Zimmermann PV Steel Group entwickelt, plant und produziert Solarunterkonstruktionen als starre Konstruktion, als bewegliche Tracker, auf Wasser als schwimmende Systeme sowie flexible Agri-PV Unterkonstruktionen. SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als "besonders empfehlenswert" deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen indem es seine Emissionen ermittelt hat und soweit möglich vermeidet und die restlichen Emissionen kompensiert. Kontakt

SQC-QualityCert GmbH

Oliver Scharfenberg

Bessemerstraße 82

12103 Berlin

033233276440

anfrage@sqc-cert.de

