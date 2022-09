Startseite 2-tägiges Präsenz-Seminar „Testen von Embedded Software“ am 12. und 13. Oktober 2022 mit Dipl.-Ing. M. Heininger in Offenburg Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Di, 2022-09-27 08:36. Auch in Zukunft entscheiden Software und deren Qualität über den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Firmen mit guten eingeführten Prozessen und Strukturen zur Sicherung der Softwarequalität werden ihre Marktposition behaupten und erfolgreich ausbauen können.

Sie wollen sich auf den neuesten Stand bzgl. Qualitätsmaßnahmen und Softwaretestaktivitäten bringen?

Ihre Firma plant Aktivitäten im Bereich Softwarequalität aufzusetzen oder auszuweiten?

Ihre Mitarbeiter sollen geschult werden, um unsere Softwaretest- und -Analyse Tools in kürzester Zeit produktiv einsetzen zu können?

Wir unterstützen Sie bei der Lösung dieser Ziele.

Profitieren Sie von unserem Seminar und erwerben Sie die notwendigen Kenntnisse, um Embedded Software effizient und sicher entwickeln und testen zu können. Ausführliche Informationen zum Inhalt sowie die Anmeldung zum Seminar finden sie auf unserer Homepage http://verifysoft.de/de_seminar_testen_von_embedded_systems.html Verifysoft Technology GmbH, gegründet 2003 im Technologiepark Offenburg und bis heute dort ansässig, bietet neben Softwaretesttools auch Webinare und Seminare zu den Themen Softwaretesting, Code Coverage und Softwarequalität an. So auch dieses Jahr am 12. + 13. Oktober 2022 das 2-tägige Präsenz-Seminar "Testen von Embedded Software" mit Dipl.-Ing. M. Heininger in Offenburg.