Startseite KNX Geräte vom OEM Partner TAPKO Technologies Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-26 13:18. OEM: Wählen Sie Ihr KNX Systemgerät, Gehäusefarbe, Ihr Label und weitere Individualisierungen - Light + Building Halle 9.0, Stand C89 TAPKO Technologies GmbH auf der Light + Building in Frankfurt - KNX Hersteller mit über 20 Jahren Erfahrung! Wir sind als OEM Geräte-Lieferant (https://www.tapko.de/de/produkte) im internationalen Markt bekannt und mit eigener Geräte-Herstellung in der Europäischen Union auch in nächster Zeit in einer guten Situation unsere Kunden beliefern zu können. Fordern Sie noch jetzt ein Angebot bei uns an oder kommen Sie direkt auf der Messe auf uns zu! Auf der Light + Building stellen wir Ihnen aktuelle Geräte wie unseren MECps640 vor, der zwei Systemgeräte in einem 2TE schlanken Gehäuse beherbergt. Unsere zuverlässigen KNX Systemgeräte wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt und ein größerer Leistungsumfang wurde implementiert. Auch die SECURE Geräte wurden fest in unser Portfolio integriert und sind selbstverständlich auch als OEM Geräte mit Ihrem Label, Verpackung u.v.m. nach Kundenwunsch lieferbar. Unsere Medienkoppler MECtp-Sec und MECip-Sec sind beides SECURE Geräte und mit der Segment-Koppler Funktion (ETS6) ausgestattet. Kommen Sie vorbei bei TAPKO Technologies (https://www.tapko.de/) Halle 9.0, Stand C89. Dipl. Klaus Adler und Dipl.-Ing. Petar Tomi?, haben das Unternehmen vor mehr als 20 Jahren gegründet und zu einem erfolgreichen Technologieunternehmen im Bereich KNX, smarter Gebäudetechnologie, vorangetrieben.

Kerngeschäft von TAPKO ist heute das OEM Geschäft. TAPKO entwickelt KNX Systemgeräte, die andere zertifizierte Hersteller fertig entwickelt kaufen und mit eigenem Label, Verpackung usw. versehen.

TAPKO ist damit Hersteller der Hersteller. TAPKO ist natürlich Vollmitglied im KNX Verband, nach ISO zertifiziert und produziert die Geräte in der EU.

Zudem arbeitet TAPKO mit Lehrstühlen von Universitäten zusammen, treibt Entwicklungen voran und unterhält ein eigenes TestLAB. Firmenkontakt

Tapko Technologies GmbH

Petar Tomic

Im Gewerbepark A15

93059 Regensburg

(+49) 941 30747-0

info@tapko.de

http://www.tapko.de Pressekontakt

MARKTWERT Marketing Consulting

Matthias Fischer

An der Scheuerbreite 12

93073 Neutraubling

09401912690

erfolg@marktwert.net

