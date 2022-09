Startseite Sebastian Pinks "Der kleine Paul" Band 6 steht in den Startlöchern! Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2022-09-24 14:45. Nicht mehr lange und dann ist es endlich so weit: Sebastian Pink veröffentlicht den 6. Band seiner Kinderbuchreihe "Der kleine Paul". Noch im Oktober soll der Band mit dem Titel "Gruselstunde zu Halloween" erscheinen. Der kleine Paul und seine Freunde sind zurück: Dieses mal freuen sie sich tierisch auf Halloween. Gemeinsam ziehen sie los, um Süßigkeiten zu sammeln.

Doch wären da nicht die beiden Ganoven Karl und Boris, die mal wieder aus dem Gefängnis ausbrechen. Und dieses mal haben die beiden auch noch Verstärkung dabei. Schaffen es Paul und seine Freunde, die Ganoven aufzuhalten? "Für das neue Abenteuer haben wir uns auch einen neuen Bösewicht ausgedacht, der zusammen mit Karl und Boris die Gegend unsicher machen wird. Den Kindern wird es gefallen. Meine Kollegin Isabell Ristow hat ganz tolle Bilder für Halloween gezeichnet, die den Kids Freude bereiten werden" so Sebastian Pink. Der kleine Paul Band 6 wird dann das letzte Abenteuer für dieses Jahr sein. Sebastian Pink ist bereits an neuen Geschichten rund um den kleinen Jungen am Arbeiten. Den aktuellen Band der Kinderbuchreihe könnt ihr hier bestellen: https://www.epubli.de/shop/buch/der-kleine-paul-band-5-abenteuer-auf-dem... Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland. Kontakt

