Core One Labs unterzeichnet Absichtserklärung mit GMP-Herstellungspartner für die Herstellung proprietärer psychedelischer Verbi

Vancouver, British Columbia, Kanada - 23. September 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Medelys Laboratories International Inc. (Medelys) eine Absichtserklärung (die LOI) mit Wirkung vom 21. September 2022 zum Zweck der Herstellung der firmeneigenen psychedelischen Arzneistoffe (API) für Core One und seine Tochtergesellschaften abgeschlossen hat (die Produktionsvereinbarung).

Im Rahmen der Produktionsvereinbarung ist vorgesehen, dass Medelys GMP-konforme, zum Patent angemeldete, API-fähige psychedelische Verbindungen im kommerziellen Maßstab für Core One entwickeln und herstellen wird, indem das unternehmenseigene geistige Eigentum für die Produktion von biosynthetischem und synthetischem Psilocybin genutzt wird, das von Vocan Biotechnologies Inc. (Vocan) und Awakened BioSciences Inc. (Awakened), beides hundertprozentige Tochtergesellschaften von Core One, entwickelt wurde.

Angesichts der Fähigkeit von Medleys, verschiedene Arzneimittelformulierungen, Kapseln, Pillen und andere Formen von Arzneimittelverabreichungssystemen herzustellen und zu formulieren, sowie der Unterstützung der Unternehmen bei der Nutzung ihrer Vertriebskette, wird Core One die Fähigkeit haben, über eigene Netzwerke von Kliniken psychedelisch-pharmazeutische Produkte Gesundheitsfachkräften, die ihre Patienten mit psychedelisch unterstützter Therapie im Rahmen des Sonderzugangsprogramms (Special Access Program, SAP) von Health Canada oder einer Ausnahme gemäß Abschnitt 56(1) des kanadischen Gesetzes über kontrollierte Arzneimittel und Substanzen (CDSA oder Gesetz) behandeln möchten, anzubieten.

Die Produktionsvereinbarung besitzt eine große Bedeutung für die langfristige Perspektive des Unternehmens und der psychedelischen Medizinbranche, da der aktuelle Marktpreis für zuverlässiges API- und GMP-konformes Psilocybin bei der Herstellung über konventionelle synthetische und Extraktions-/Isolationsprozesse bei etwa US$7.000 bis US$10.000 pro Gramm qz.com/1235963/scientists-who-want-to-study-psychedelic-mushrooms-have-to-pay-7000-per-gram/

liegt. Die proprietären Produktionssysteme von Core One hingegen können durch eine extrem kostengünstige und zeiteffiziente Methode 100 % reines Psilocybin in API-Qualität erzeugen.

Sobald das API-haltige Psilocybin des Unternehmens im kommerziellen Maßstab über die GMP-Anlage von Medelys produziert wird, wird das Unternehmen in der Lage sein, die wachsende Nachfrage des psychedelischen Marktes nach sicherem und hochgradigem Psilocybin zu bedienen und möglicherweise Umsätze generieren, die das langfristige Wachstum des Unternehmens fördern.

Eine Partnerschaft mit Medleys ist eine bedeutende Entwicklung für Core One Labs, da es das Unternehmen in die Lage versetzen wird, psychedelische Verbindungen in großen Maßstäben herzustellen und Verabreichungsmethoden für diese Verbindungen an den Patienten zu entwickeln. Durch die Nutzung dieser GMP-Produktionsstätten werden erhebliche Synergien zwischen den Tochtergesellschaften von Core One, die an psychedelischen Produktionsmethoden, der Arzneimittelentwicklung sowie dem Netzwerk von medizinischen Kliniken beteiligt sind, ermöglicht. Dieser große Schritt nach vorn könnte Core One als einen der größten Distributoren von psychedelischen Verbindungen in Pharmaqualität positionieren, sagte Joel Shacker, CEO von Core One Labs.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung werden Core One und Medelys an der Aushandlung einer endgültigen Vereinbarung zur Fertigstellung der Produktionsvereinbarung arbeiten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Absichtserklärung keine endgültigen Bedingungen für die Produktionsvereinbarung enthält und dass sie weiterhin der endgültigen Dokumentation unterliegen. Core One und Medelys sind voneinander unabhängig.

Über Medelys Laboratories International, Inc.

Medelys mit Sitz in Ville Saint-Laurent ist ein nach den GMP (Good Manufacturing Practices) zertifizierter Hersteller innovativer formulierter Produkte. Das 2006 gegründete Unternehmen ist als spezialisierter Entwickler und Hersteller von wirksamen und funktionellen natürlichen Gesundheitsprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln im Gesundheits- und Alternativmedizinsektor tätig.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

