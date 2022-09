Startseite Web-Seminar Tai Chi und Qi Gong - zwei uralte Kraftspender Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-23 16:50. Tai Chi Chuan veranstaltet am 30.09.2022 ein kostenloses online Webinar zum Thema: Tai Chi und Qi Gong Was ist eigentlich der Unterschied von Tai Chi und Qi Gong? Warum sollte ich Tai Chi oder

Qi Gong überhaupt lernen? Wie kann ich damit meinen Stress wirksamen bekämpfen? Diese und andere Fragen klären wir im Web-Seminar am 30.9.2022 um 20:00 Uhr. Daneben

geht es vor allen Dingen um die Praxis. Du lernst verschiedene Tai-Chi- und Qi-Gong-

Übungen kennen und kannst diese dann ganz einfach zuhause weiter üben. Ursprünglich war Tai Chi eine Kampfkunst. Doch heute ist Tai Chi Chuan ist ein

ganzheitliches traditionelles Trainingsprogramm für Körper, Geist und Psyche, das auf den

wissenschaftlichen und philosophischen Errungenschaften der ostasiatischen Kultur aufbaut.

Qi Gong ist ein Jahrtausende altes System von Übungen, die der Gesundheit dienen. Diese

Übungen werden meist im Stehen und mit bewusster Atmung ausgeführt. Qi-Gong und Tai-Chi sind beides übende Verfahren. Sie entfalten ihre Wirkung erst durch

regelmäßige Praxis. Daher lernst Du im Web-Seminar auch Techniken kennen, ein eigenes

Übungsprogramm für Dich aufzustellen und so die wohltuende Wirkung selbst zu erfahren.

Weitere Informationen gibt es hier https://tai-chi-chuan.com/der-unterschied-zwischen-tai-chi-und-qi-gong Zum Webinar kannst du dich hier anmelden: https://tai-chi-chuan.com/webinar

