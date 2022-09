Startseite Abnehmen in den Wechseljahren – mit der richtigen Ernährung zum Ziel Pressetext verfasst von anatoly41 am Fr, 2022-09-23 14:03. Die Wechseljahre sind für viele Frauen eine schwierige Zeit. Durch den hormonellen Wandel nehmen viele Frauen zu und haben zunehmend Probleme, ihr Gewicht zu halten. Doch mit der richtigen Ernährung ist es dennoch möglich, abzunehmen und sich wohlzufühlen. In den Wechseljahren nimmt der Anteil an weiblichen Hormonen ab, was zur Gewichtszunahme und anderen gesundheitlichen Problemen wie Haarausfall, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen führen kann. Abnehmen in den Wechseljahren durch Ernährungsumstellung? Ja, das geht. Damit Sie erfolgreich abnehmen können, sollten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Verzichten Sie auf Zucker und industriell hergestellte Lebensmittel und greifen Sie stattdessen zu frischem Obst und Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten wie Avocados und Nüssen. Auch regelmäßige Bewegung hilft dabei, den Körper in Schwung zu halten und die Pfunde purzeln zu lassen. Sport in Verbindung mit der richtigen Ernährung kann Wunder bewirken und schnelle Ergebnisse liefern. Viele Frauen fühlen sich jedoch schnell überfordert. Dann ist es ratsam, sich von Profis beraten zu lassen. Profis wie Karina Neidlein.

Kompetente Beratung und maßgeschneiderte Coachings

Sie selbst würde sich als ruhig, empathisch und offen beschreiben. Seit 25 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema Ernährung. Ein Schlüsselmoment in Ihrer Vergangenheit animierte Sie, tierische Produkte aus Ihrem Ernährungsplan zu streichen. Heute ist sie nicht nur psychologische Beraterin nach ILP (Integrierte lösungsorientierte Psychologie/Psychotherapie), sondern auch vegane Ernährungsberaterin. Ihre Beratungen und Coachings sind professionell, effektiv und individuell. Frauen in den Wechseljahren, die unter der hormonellen Umstellung leiden, sind bei ihr an der richtigen Adresse. Pressekontakt: Karina Neidlein Coaching • Ernährung • Innenleben Flachswiesenstraße 14 71364 Winnenden Telefon: 07195/9576224 E-Mail: info@karina-neidlein.de Web: https://karina-neidlein.de