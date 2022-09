Startseite Fördertechnik zur kosteneffizienten Produktion präsentiert auf der Kunststoffmesse K 2022 in Düsseldorf Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-23 11:00. Auf der internationalen Kunststoffmesse K 2022 in Düsseldorf präsentiert MTF Technik vom 19.-26.10.2022 neben den bekannten Bestsellern in der Fördertechnik, Teileseparation und Automation auch zahlreiche Neuheiten und Weiterentwicklungen im Zeichen von Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit. Von der Vielfältigkeit und Flexibilität der MTF Multi-Tech Förderbänder kann der Besucher sich anhand von speziellen Demonstrationsgeräten überzeugen. Dabei präsentiert MTF Technik eine Vielzahl unterschiedlicher Gurte, Antriebseinheiten und Untergestell-Varianten sowie verschiedene Ausstattungsoptionen. Ein Winkelförderband mit verschiedenen Möglichkeiten zur Metalldetektion z.B. zur Mühlenbeschickung, nimmt das aktuelle Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft auf. Die perfekte Übergabe von Kleinteilen demonstriert ein Kleinförderband mit Mittenmotor und beidseitigen Messerkanten. Beste Noten in punkto Platzsparen erhält ein 90° abgewinkeltes Dosierförderband, welches in Kombination mit einer Verteilerweiche als Zuführung in eine Rollen-Separiertrommel oder eine Rechtecktrommel dient. Alle Separiergeräte auf der Messe stehen für Versuche mit eigenen Musterteilen zur Verfügung. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der Vorstellung verschiedener Möglichkeiten zur Teilepufferung. Hier wird insbesondere eine kompakte Aufnahmeanlage mit einem Durchmesser von 1.550mm zur Pufferung von 8 Behältern mit einer Grundfläche von jeweils 600x400mm vorgestellt. Daneben wird ein niedrig bauender Verschiebepuffer zur Befüllung von zwei Behältern (z.B. unterhalb niedriger Maschinenaustragsbänder) gezeigt. K 2022: Halle 10, Stand G36. Gemäß unserer Maxime "Wir fördern Ihren Erfolg" ist MTF Technik seit über 45 Jahren der Spezialist für Ihre betriebliche Fördertechnik. Mit unserem breiten Portfolio an Förderbändern, Separiersystemen und Automationsanlagen bieten wir Ihnen innovative und bedarfsgerechte Lösungen für den internen Materialfluss auf höchstem technischen Niveau. Kontakt

