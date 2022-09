Startseite Farbenfrohe Schmuckstücke aus Indien Pressetext verfasst von anatoly41 am Fr, 2022-09-23 08:56. Indien ist ein Land der Farben, Kulturen und Traditionen. Es ist keine Überraschung, dass indischer Schmuck so vielfältig und auffällig ist. Wagen Sie einen Blick in eine bedeutungsvolle und kunterbunte Welt. Schmuck ist mehr als nur ein Accessoire. Häufig wird er als Statussymbol getragen. Aber auch als Ausdruck der Persönlichkeit und Individualität. Indianischer Schmuck fällt dabei besonders ins Auge und freut sich seit Jahren auch hierzulande wachsender Beliebtheit. Das liegt hauptsächlich daran, weil er so hochwertig und facettenreich ist. Die Designs reichen von einfachen, traditionelle bis zu kunstvollen, aufwendigen Kreationen. Indischer Schmuck ist nicht nur schön anzusehen. Er ist auch ausgesprochen langlebig und kann bei sorgfältiger Pflege generationsübergreifend getragen werden. Jedes Stück hat in der indischen Kultur seine eigene Bedeutung und Symbolik. Ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Anbieter von edlem Schmuck ist »Indien Schmuckkunst«. Denn in seinem geprüften Online-Shop lassen sich farbenfrohe und kostbare Schmuckstücke finden.

Indien Schmuckkunst – Qualität zu erschwinglichen Preisen

Sind Sie auf der Suche nach hochwertigem Silberschmuck aus Indien? Im »Indien Schmuckkunst« Online-Shop werden Sie fündig. Ob Königsketten, Armreifen, Anhänger oder blaue Topas. Bei der Angebotsvielfalt finden Sie das passende Schmuckstück zu jedem Anlass. Darunter Silberschmuck, bei dem ausschließlich punziertes 925 Sterling Silber verwendet wird. Das ist die hochwertigste Silberqualität, die nur für Schmuck ab einer bestimmten Legierungszusammensetzung zugelassen ist. Diese besteht zu 92,5 % aus reinem Silber und zu 7,5 % aus anderen Metallen. In der Regel sind das Kupfer und Zink. Die Legierung sorgt für die Härte des Schmuckstücks und verhindert, dass es sich verformt oder bricht. Bei »Indien Schmuckkunst« können Sie sich auf qualitativ hochwertigen Schmuck verlassen – und zwar zu fairen Preisen.