Startseite Automatisierte Kundenanfragen durch Google Suggest Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2022-09-22 14:33. In der heutigen Zeit wird die Sichtbarkeit von Websites bei Suchmaschinen immer wichtiger, um Neukunden zu gewinnen. Insbesondere hart umkämpften Märkte zu erschließen, kann für Unternehmen eine große Herausforderung sein. Doch welche Strategien gibt es, um dem entgegenzuwirken? Google Suggest ist ein Dienst von Google, der Ihnen Vorschläge für Suchanfragen basierend auf dem bisherigen Suchverlauf aller Nutzer präsentiert. Diese Ergebnisse sind nach Relevanz sortiert und vereinfachen die Suche von Interessenten. Google Suggest ist ein hervorragendes Mittel, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, da relevante Suchergebnisse angezeigt werden, noch bevor Nutzer ihre Suche bestätigen. Die SEO Premium Agentur hat gewinnbringende Lösungen entwickelt, welche die Sichtbarkeit von Websites befeuern können. Ihre Google Suggest Strategie zählt zum Autocomplete Marketing. Damit kann die Sichtbarkeit von Webinhalten nicht nur erhöht, sondern auch Werbekosten in signifikanter Höhe eingespart werden. So sind die durchschnittlichen Akquisekosten gegenüber Ads Kampagnen etwa 70 % niedriger. Gleichzeitig erreicht man sogar Nutzer, die einen Werbeblocker verwenden. Eine bedeutsame Zielgruppe mit reichlich Potenzial, die mit Ads Kampagnen nicht angesprochen werden können.

So werden potenzielle Kunden auf Sie aufmerksam

Googles Autocomplete-Vorschläge haben einen starken Einfluss auf Interessenten, da sie von ihnen als Empfehlung wahrgenommen werden. Dabei werden Autocomplete-Vorschläge von 54,4 % aller Interessenten angeklickt. Ein Wert, der Ads Kampagnen in den Schatten stellt. Hierfür werden menschliche Nutzer beauftragt, in Ihrem Zielmarkt nach den von Ihnen gebuchten Keywords in Verbindung mit Ihrem Unternehmen zu suchen. Zu diesem Zweck wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um spezifische Suchanfragen durchzuführen. Dadurch wird Ihr Unternehmen und Ihre Website zur Autovervollständigung von Google hinzugefügt, wodurch die Anzahl der Neukunden erheblich steigen kann. Sie zahlen nur für Vorschläge, die vor allen anderen Ergebnissen angezeigt werden. Eine risikofreie, kostengünstige und effektive Möglichkeit, um Ihrem Unternehmen neuen Aufschwung zu verleihen und Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.