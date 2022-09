Startseite AKADEMIE GOLD STELLT MARKENBOTSCHAFTERINNEN VOR Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-22 11:32. HOCHKARÄTIGE SPITZENSPORTLERINNEN TEILEN IHRE ERFOLGSGEHEIMNISSE Mit den beiden Leichtathletinnen Christina Honsel und Corinna Schwab sowie der Bogenschützin Lisa Unruh hat sich die Akademie Gold gleich drei erfolgreiche Sportlerinnen ins Boot geholt.

Christina Honsel, ihres Zeichens Deutsche Meisterin im Hochsprung, und die Akademie Gold passen perfekt zusammen: "Weiterbildung ist für mich sehr wichtig, da es eine nachhaltige Investition ist. Vor allem für die Karriere nach dem Sport ist Weiterbildung essenziell. Außerdem kann dies zu neuen Interessen und Fertigkeiten führen", beschreibt Honsel die Bedeutung von Weiterbildung in ihrem Leben. Coaching ist wichtig für den Leistungssport Ein weiterer Grund, weshalb die Zusammenarbeit passt, machen Honsels Gedanken zum Thema Coaching klar: "Coaching im Leistungssport ist enorm wichtig: Im Wettkampf muss man nicht nur körperlich fit sein, sondern vor allem auch mental. Es ist außerdem notwendig sich schon während der aktiven Laufbahn mit der Karriere nach der Karriere zu beschäftigen, damit man nicht auf einmal in ein Loch fällt, sondern eine Perspektive hat und seine Energie in neue andere Dinge investieren kann." Ebenfalls Deutsche Meisterin, jedoch im Langsprint, ist Corinna Schwab. Für die kommenden zwei Jahre ist sie ebenfalls eines der neuen Werbegesichter für das in Iserlohn ansässige Weiterbildungsinstitut. Dass für sie die Position als Markenbotschafterin eine Herzensangelegenheit ist, macht sie mit der Platzierung des Sponsorenlogos deutlich: Sie trägt das Logo der Partnermarke "Leadership meets Sport" auf ihrer linken Brust über ihrem Herzen. Weiterbildungen sind dem Training für Leistungssportler sehr ähnlich Warum Weiterbildung und Sport so gut zusammenpassen, wird deutlich, wenn Schwab von ihrem Training erzählt: "Training bringt mich weiter, weil ich dadurch meine eigenen Fähigkeiten stärken und Schwächen verbessern kann." Genauso verhält es sich auch bei Weiterbildungen und Trainings in der Business-Welt. "Das Training im Sport ist geprägt von "einer zielgerichteten und strukturierten Vorbereitung, um in den Wettkämpfen performen zu können", so Corinna Schwab weiter. Die dritte im Bunde und seit März dieses Jahres dabei: Bogenschützin Lisa Unruh, die im Juni ihre Erfolgskarriere beendete. Sie ist unter anderem fünfmalige Weltmeisterin, gewann eine Silber- und eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen und kann sich Europameisterin und Weltcupsiegerin nennen. Die Akademie Gold hat sie in den letzten Monaten der Karriere begleitet und steht ihr auch nun beim Beginn der zweiten Karriere zur Seite. Unruh: "Ich will nach vorne!" Warum die Partnerschaft mit der Akademie Gold so zielführend ist, macht Unruh deutlich: "Weiterbildung ist für mich wichtig, damit man erstens mit der Zeit geht und auf dem neuesten Stand ist. Zweitens: Wer sich nicht weiterbildet, bleibt in der Entwicklung stehen - und ich will nach vorne." Aus diesem Grund bildete auch sie sich regelmäßig in ihrem zweiten Beruf, neben dem Leistungssport, als Polizeihauptmeisterin weiter und tut dies heute noch. Auch der Inhaber der Akademie Gold und Leadership Experte, Andreas Klement, freut sich über diese gelungenen Partnerschaften: "Wir sind stolz darauf, drei derart tolle Persönlichkeiten jetzt in unserem Team begrüßen zu dürfen, und wir heißen sie herzlich willkommen. Sie geben unserer Marke auch abseits von Leichtathletik und Bogenschießen ein Gesicht. Wir haben vor, ihre Kompetenzen in Zukunft verstärkt in unsere Eventreihen einzubauen. Ich freue mich auf eine langjährige Zusammenarbeit." Das Erfolgsgeheimnis - Analogien zwischen Spitzensport und Unternehmensführung Andreas Klement und sein Referenten-Team verstehen es, die Erfolgstechniken der Leistungssportler zu analysieren und diese an Führungspersonen, Mitarbeiter und Teams von Unternehmen weiterzugeben. Egal, ob die Begleitung von Change-Projekten, die Qualifizierung von Führungskräften, Workshops, Seminare oder Coachings - die Bandbreite der Akademie Gold ist dabei groß. Weitere Informationen zur Akademie Gold finden Sie online unter www.akademie-gold.de Andreas Klement ist Autor, Speaker und Athletencoach. Er analysiert seit vielen Jahren die Erfolgsmechanismen aus dem Sport, die zu herausragenden Leistungen und Erfolg fuhren. Der Leadership- und Change-Experte ist Athletencoach mehrerer Welt- und Europameister und Olympiateilnehmer mit dem Schwerpunkt auf der Karriere nach der Karriere. Weitere Informationen zur Akademie Gold online unter www.akademie-gold.de Kontakt

Andreas Klement

Andreas Klement

Overwegstr. 20

58642 Iserlohn

+49 172 6874687

a.klement@andreasklement.de

