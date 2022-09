Startseite Evy Solutions auf dem Logistics Summit in Hamburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-22 09:25. Die Kölner Software-Schmiede zeigt Xpact Logistics: KI-basierte Dokumenten-Analyse, automatisierte Postfachverwaltung und vieles mehr München, 22. September 2022 - Am 5. und 6. Oktober präsentiert Evy Solutions sein Lösungsportfolio für die Logistikbranche auf dem Logistics Summit in Hamburg. Am Stand S19 können sich Interessenten zur KI-basierten Software Xpact Logistics informieren und sich konkrete Anwendungsbeispiele zeigen lassen. Mithilfe der intelligenten, KI-basierten Software Xpact Logistics lassen sich bis zu 80 Prozent Kosten und Zeit bei der Bearbeitung von Belegen wie Transportaufträgen oder Lieferscheinen einsparen. Die Lösung ermöglicht beispielsweise eine vollständig automatisierte Postfachverwaltung, indem sie E-Mail-Bodys und deren Anhänge ausliest und klassifiziert. Die analysierten E-Mails werden dann in vordefinierte Postfächer einsortiert und können auf Wunsch von dort aus eine automatisierte Weiterverarbeitung auslösen. KI macht"s möglich: Analyse unstrukturierter Daten Das Besondere der Lösung von Evy Solutions ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen und klassifizieren lassen - und zwar unabhängig vom Dokumentenaufbau. Möglich macht das die von Evy Solutions selbstentwickelte Künstliche Intelligenz, die über ein natürliches Sprachverständnis verfügt und statt stereotyper Textpositionen inhaltliche Zusammenhänge erkennt sowie ihre eigene Spracherkennung beständig selbstlernend optimiert. Beispiel: Verarbeitung von Transportaufträgen In diesem Fall liest die Software die dazu benötigten Informationen aus den Dokumenten heraus (Kundennummer, Gewicht, Größe etc.) und prüft sie auf Wunsch auch gleich bzgl. Richtigkeit und Vollständigkeit. Dazu gleicht Xpact Logistics die Daten mit dem System des Unternehmens ab, validiert sie und reichert sie ggf. mit Stammdaten an. Sind alle Informationen korrekt und vollständig, werden sie im bestehenden ERP/TMS-System des Unternehmens abgelegt und die zuständigen Mitarbeiter über die erfolgreiche Bearbeitung informiert bzw. der Transportauftrag ausgeführt. Sind die Informationen nicht korrekt, schickt sie die Software automatisch an den zuständigen Sachbearbeiter zur manuellen Überarbeitung. Pressetermine vereinbaren Besuchen Sie Evy Solutions auf dem Logistics Summit, am Stand S19, und lernen Sie das clevere Lösungsportfolio rund um voll automatisierte Postfachverwaltung sowie Beleg-Erfassung und Verarbeitung hands-on kennen! PR von Harsdorf vereinbart gerne Gesprächstermine mit dem Management von Evy Solutions für Sie - bitte wenden Sie sich hierfür an untenstehenden Pressekontakt. Über Evy Solutions

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter. https://www.evy-solutions.de Download Pressebilder: Workflowbeispiel Xpact Logistics (https://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/Workflow_Transportauftr...)

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de (https://www.evy-solutions.de)

