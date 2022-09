Startseite So funktionieren die umweltfreundlichen Trenntoiletten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-22 09:05. Trenntoiletten (https://www.nowato.com/)sind autarke Systeme, die komplett ohne Strom und Wasser auskommen. Das Prinzip steckt bereits im Namen. Die Ausscheidungen werden getrennt in unterschiedlichen Behältern aufgefangen. Durch die Trennung und einem Abluftsystem, entsteht kein Geruch. Der separat aufgefangene Urin kann mit Wasser verdünnt übrigens auch als Dünger im Garten genutzt werden - hierzu gibt es interessante Fachliteratur z.B. "Urin - Flüssiges Gold für den Garten" von Renaud de Looze. Passendes Einstreu für Komposttoiletten

Die Streumittel können variieren und sollten in den Auffangbehälter mit den Feststoffen der Kompost- oder Trenntoilette gegeben werden. Nicht bei allen Trenntoiletten ist dies jedoch nötig. Die Nutzung eines kompostierbaren Beutels in den kleineren Sammelbehältern erleichtert die Reinigung nach der Wartung. Die Zufuhr von Einstreu schließt eine Geruchsbelästigung, die viele befürchten, aus, weil dadurch Gerüche gebunden werden. Erst mit dem Einsatz von Einstreu (kohlenstoffhaltiges Material) lassen sich die Reststoffe auch optimal kompostieren. Als Streumittel können einige Materialien genutzt werden: * Hobelspäne

* Sägespäne

* gesammeltes Laub trocken

* kleines Reisig oder Häkselgut, trocken

* Papier und Karton ohne Farbe, z.B. Eierkartons, in kleinen Stücken

* Rindenmulch. Rindenstücke zerkleinert

* als Zusatz: Bio-Aktivkohle oder effektive Mikroorganismen (zur Förderung der Kompostierung) Deutlich erkennbare Vorteile von Komposttoiletten für Innenräume Wenn es sich um eine Komposttoilette handelt, die in einem z.B. in einem Camper, Wohnwagen oder einem Tiny House eingesetzt wird (die Innentoilette 'Libelle' ist extra für dieses Nutzungsfall konzipiert), liegen die Vorteile klar auf der Hand. * Es wird kein Wasser vom Tank abgezogen. Jeder der schon mal mit einem Camper unterwegs war weiß, wie wenig Wasser mitgenommen werden kann. Da erscheint es fast als Verschwendung, wenn das kostbare Nass für die Toilette genutzt wird.

* Es gelangen keine chemischen Stoffe in die Umwelt - weil keine Chemie eingesetzt und benötigt wird.

* Da neben dem Kauf der Komposttoilette wenig weitere Kosten (Einstreu und evtl. kompostierbare Beutel) anfallen, macht sich die Öko-Toilette schnell bezahlt. Der Kauf von Sanitärflüssigkeit ist weit teurer.

* Unsere Innentoiletten können durch ihre kleine Größe gut verstaut und ohne viel Platz wegzunehmen eingebaut werden.

* Sie können fest montiert bar oder frei positioniert werden. Das bedeutet, sie können gut verstaut im kleinsten Bus mitgenommen und bei Bedarf hervorgeholt werden. Oder sie werden an einem festen Ort im Fahrzeug angebracht. Wo werden Kompost und Trockentoiletten eingesetzt? Weil sie komplette ohne Wasser und Abwasserkanalisation auskommen, werden Kompost und Trockentoiletten sehr gerne dauerhaft genutzt in Tiny Houses und Wohnwägen, privaten Gärten, Uferpromenaden Parks sowie auf Golfplätzen, Spielplätzen oder Naturkindergärten usw. Besonders im öffentlichen Raum sind die Vorzüge der Trockentoiletten immer öfter im Fokus. Sie sind bei Veranstaltungen beliebt, bei denen kein Anschluss an die Kanalisation und/oder Strom vorhanden ist. Aber auch als komplette Anlagen fest verbaut im öffentlichen Raum, beginnt hier die Ära für mehr Wasserersparnis, eine Entsorgung im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft und mehr Hygiene - man könnte auch sagen, die Zukunft des "Klos" ist endlich da. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, mit unseren Produkten der Reihe NO WAter TOilets der Welt und der Natur etwas Gutes zu tun und Ressourcen zu sparen - dafür stehen wir! Überall, wo sich Menschen aufhalten oder unterwegs sind, benötigen wir sie: Toiletten.Ob in Kleingärten, Grünanlagen oder Naturparks, bei Gartenfesten oder Open-Air-Festivals. Schwierig wird dies oft dann, wenn die entsprechende Infrastruktur nicht vorhanden ist und man auf herkömmliche Chemie-Toiletten lieber verzichten möchte. Wir haben die passende Lösung! Selbst für hochfrequentierte öffentliche Plätze und entlegenste Winkel:

Sie möchten einen Standort mit einer wasserlosen und ökologisch verträglichen Toilette ausstatten? Und das auch barrierefrei?

nowato bietet Ihnen eine breite Palette an innovativen Trocken- und Komposttoiletten zum Kauf als auch zur Miete an. Firmenkontakt

nowato GmbH

Severine Felt

Melemstraße 5

60322 Frankfurt am Main

069 60504957

info@nowato.com

https://www.nowato.com/ Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/seo Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten