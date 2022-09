Startseite Den medizinischen Nutzen eines neu entwickelten Konzeptes anschaulich und verständlich wiedergeben Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-22 06:05. Praktische Erklärvideos im Healthcare-Bereich von Scribble Video Hamburg im September 2022 - Erklärvideos von Scribble Video sind das perfekte Tool, um neue Inhalte im Bereich Healthcare und Medical Marketing nachhaltig und erfolgreich zu vermitteln. Bewegtbild Inhalte sind das geeignete Mittel, um komplizierte und komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich zu zeigen. Scribble Video entwickelt auch kurze animierte Werbefilme, die insbesondere Ärzte auf die Möglichkeiten moderner Praxislösungen punktgenau hinweisen. Dabei stehen gut aufbereitete Informationen und natürlich die Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund, was sich in den Videos durch Leichtigkeit und Witz widerspiegelt. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo für Healthcare und Medical Marketing" von Scribble Video: https://www.scribble-video.de/medical Der Einsatzbereich von Erklärvideos wird speziell im medizinischen Umfeld immer größer. Scribble Video Team erstellt ein eigenes visuelles Konzept mit Stilvorlagen für jedes Projekt, um eine konsistente Darstellung um eine optimale Nutzer-Erfahrung zu ermöglichen. Erklärvideos von Scribble Video werden auch für internationale Zielgruppen realisiert, z.B. in Englisch, Französisch oder Russisch. Eine gute Option bieten Untertitel als Unterstützung des Sprechers oder wenn eine Übersetzung parallel angeboten werden soll. Hier finden Sie alle Vorteile des Angebotes "Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing" von Scribble Video und was das Unternehmen sonst noch bietet: https://www.scribble-video.de/medical Die Vorteile des Angebots "Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing" von Scribble Video liegen auf der Hand: 100% individuelles Video in animierten Szenen - eine unverwechselbare Handschrift. Dazu gehören neben einer eingehenden Konzeptphase eine kreative Storyline, ein detailliertes Storyboard, individuelle Sprechertexte, Medical Writing, eigener optischer Stil. Die Beratung und Projektleitung wird von erfahrenen Healthcare-Kommunikationsexperten übernommen.

Erklärvideos präsentieren die Vorzüge und den eigentlichen Nutzen der Medizinprodukte oder einer Therapie schnell, verständlich und unterhaltsam. "Es freut mich zu sehen, dass unsere Erklärvideos sehr wirksam im Gesundheits-Sektor zum Einsatz kommen, denn medizinische Sachverhalte zu lesen und zu verstehen erfordert Zeit und häufig auch ein ganz besonderes Vorwissen. Die in Bilder verpackte Botschaft ist dabei viel leichter zu verstehen"- sagte Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video. Scribble Video hat über 8 Jahre Erfahrung in der Videoproduktion und hat sich mit dem neuartigen Service "Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing" gut etabliert. Scribble Video vereint kreative Vielfalt mit der Fähigkeit, individuelle Lösungen zu finden. Das Team von Scribble Video bietet ihren Kunden eine professionelle Arbeitsweise, Erfahrung in der Gesundheitskommunikation und große Leidenschaft für gute Filme. Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

