Startseite Die Kinder werden von den Globalisten für ihre Zwecke missbraucht Pressetext verfasst von fotovymy am Mi, 2022-09-21 21:54. Wochenblick klärte im Vorjahr auf, wie die Globalisten die Kinder für ihre Zwecke missbrauchen wollen: auf keine Globalisten-Ideologie wird vergessen, auch nicht auf den Gender-Wahn: “Ein sensibles Gespräch in der Runde darüber, was es ausmacht, Mädchen, Bub, Frau, Mann oder Inter zu sein, kann die Stunde abrunden.” Zudem will man bereits 7-Jährige für die totalvernetzten und totalüberwachten “Smart Cities” gewinnen. Private Autos sollen in der von den Kindern zu erfindenden “perfekten” Stadt idealerweise nicht vorkommen. Auch für den Klima-Aktivismus sollen bereits Taferlklassler trainiert werden und ihrem Bürgermeister fiktive Protestbriefe schreiben. Gleichzeitig sorgt der Leitfaden aber auch vor, dass die Kinder trotzdem nicht zu kritisch werden. Denn die Globalisten wiederum sollen sie nicht hinterfragen. Und so wird erklärt, warum starke internationale Institutionen wichtig seien. Außerdem werden sie auf die “globale Zusammenarbeit” getrimmt. Dafür sollen sie unironisch einen Sitzkreis bilden und gemeinsam einen Turm bauen. Was kritische Beobachter eher an den Turmbau zu Babel denken lässt, soll hier aber gezielt die Schaffung einer One-World-Utopie bewerben. Nicht einmal Religionsfach bleibt verschont Das perfide an diesem Leitfaden für Schüler ist, dass kein Unterrichtsgegenstand von der Globalisten-Agenda verschont bleiben soll. Nein, nicht einmal der Religionsunterricht – denn der Welt-Umbau soll die neue Ersatzreligion sein, dessen Architekten die Götzen der Zukunft. Wird Klaus Schwabs Buch zum “Great Reset” in den Glaubensstunden der Zukunft die Bibel ersetzen? Es ist noch unklar. Wochenblick berichtete bereits im Vorjahr über die Perfidie, mit der die Kinder sogar im Religionsfach mit der globalen Agenda indoktriniert werden. Quelle: Wochenblick Anhang Größe images.jpg 9.55 KB Über fotovymy Vorname

