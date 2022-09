Startseite Dank Schwarz-Grün bekommen auch Asylwerber und Häftlinge 500 Euro Klimabonus Pressetext verfasst von fotovymy am Mi, 2022-09-21 16:39. Dank Schwarz-Grün bekommen auch Asylwerber und Häftlinge 500 Euro Klimabonus. „Die FPÖ hat diese unglaubliche Verhöhnung der Teuerungsopfer aufgezeigt und fordert eine Gesetzesänderung. Doch die Grünen wollen daran festhalten – und mit ihr die ÖVP, die für das eskalierende Asylchaos verantwortlich ist. Weil sie daher jetzt politisch mit dem Rücken zur Wand steht, kommt, was in solchen Situationen immer kommt: Der Schmutzkübel wird ausgepackt“, sagt Generalsekretär Michael Schnedlitz. "Diesmal durch einen Bericht in der „Kronen Zeitung“ darüber, dass die FPÖ dem Klimabonus für Asylwerber angeblich im Parlament zugestimmt hätte. Das ist natürlich falsch – wir erklären hier, was wirklich Fakt ist" will die FPÖ Licht ins Dunkel bringen:



Fakt Nr. 1: Die FPÖ hat gegen das Klimabonus-Gesetz gestimmt

Anders als die „Krone“ behauptet, wurde über das Klimabonus-Gesetz der Regierung im Jänner im Nationalrat abgestimmt. Wie für jedermann leicht auf der Parlamentshomepage nachlesbar ist, stimmte die FPÖ damals dagegen – eben auch gerade deshalb, weil nichtösterreichische Staatsbürger und Asylanten von Schwarz-Grün in den Bezieherkreis aufgenommen wurden.



Fakt Nr.2: Im Juni half die FPÖ nur, das schlechte Gesetz zu verbessern

In der Sondersitzung des Nationalrates im Juni wurde also der Klimabonus gar nicht beschlossen, wie die „Krone“ fälschlich behauptet. Es wurde nur der regionale Klimabonus von 250 Euro um einen „Anti-Teuerungszuschlag“ erhöht und sichergestellt, dass zum Beispiel Alleinerzieher, Familienbeihilfebezieher und Waisenpensionisten nicht schlechter gestellt werden. „Im Sinne der Bürger, die ohnehin schon unter der Kostenlawine leiden und für die der Alltag schlicht unleistbar wird, hat die FPÖ dieser Erhöhung zugestimmt – und selbst einen 12-Punkte-Antrag ‚Kostenlawine stoppen – Entlastung für Österreich‘ eingebracht, den ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS aber abgelehnt haben“, erklärt Michael Schnedlitz.



Fakt Nr. 3: Die ÖVP kann das Gesetz jederzeit ändern – sie muss nur wollen

Im Regierungsprogramm mit den Grünen hat sich die ÖVP einen „koalitionsfreien Raum“ beim Thema Asyl und Migration ausgehandelt. Das bedeutet, dass die Schwarzen jederzeit mit der FPÖ Beschlüsse fassen können – es hängt allein von ihrem Willen ab. Die Nagelprobe dafür wird ihnen schon übermorgen im Nationalrat gestellt: Mit freiheitlichen Anträgen zum Klimabonus-Aus jedenfalls für Asylanten und Häftlinge – den Bonus sollte es überhaupt nur für Österreicher geben – sowie für einen sofortigen Asylstopp.



Fakt Nr. 4: Explodierende Asylzahlen gehen auf das Konto der ÖVP

„2015 und 2016 dürfen sich nicht wiederholen.“ Diesen Satz hat man oft von den Schwarzen gehört. Mit dem Totalversagen von Nehammer, Karner und Co. sorgen sie aber dafür, dass diese beiden Krisenjahre von 2022 sogar noch übertroffen werden: Wir bewegen uns jetzt schon auf rund 70.000 Asylanträge zu. (Die tausenden Ukraine-Vertriebenen sind da nicht eingerechnet.) Experten gehen davon aus, dass die fast 90.000 Anträge des Horrorjahres 2015 heuer übertroffen werden. Die ÖVP hat den illegalen Einwanderern also Tür und Tor geöffnet!



Fakt Nr. 5: Echten Grenzschutz und Asylstopp gibt es nur mit der FPÖ

Für Fremde, die aus sicheren Drittstaaten nach Österreich kommen, darf es bei uns kein Asyl geben. Zurückweisungen an der Grenze müssen legalisiert werden, Schluss mit dem „Welcome-Service“ nach dem Zauberwort „Asyl“. Die Einreisezentren, die ÖVP-Innenminister wieder aufgesperrt haben, sind wieder in Ausreisezentren umzuwandeln, wie sie es unter Herbert Kickl als Innenminister waren. Genauso muss sichergestellt werden, dass sich Asylanten nicht die österreichische Staatsbürgerschaft ersitzen können. Für diese restriktive Politik mit Hausverstand steht nur die FPÖ!



