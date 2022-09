Startseite In die richtige Form gebracht Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-21 14:13. Blechwalze BendingLine MGV von Hezinger für Bleche bis zu 300 mm Die Blechwalze BendingLine MGV (https://www.hezinger.de/produkte/runden/blechwalze) aus Kornwestheim sorgt nicht nur für saubere Rundungen von Blechen, sondern auch für einen wirtschaftlichen Gebrauch durch eine verschleißarme Bauweise. Mit der BendingLine MGV (https://www.hezinger.de/produkte/runden/blechwalze) bietet die Hezinger Maschinen GmbH eine effektive und wirtschaftliche Maschine zum Erstellen von Rohrmäntel, Schalen oder auch Konen. Durch die drei verbauten Walzen in der Maschine, welche sowohl vertikal als auch horizontal verstellt werden können, ist es möglich, unterschiedliche Produkte mit nur einer Maschine herzustellen. Die Arbeitsbreite der Walze wird von 2.600 mm bis hin zu 3.100 mm angeboten. Das Maschinenkonzept wurde so erstellt, dass alle Teile der Maschine wartungsarm sind. Dies liegt insbesondere daran, dass alle Lager über eine Dauerschmierung versorgt werden. Außerdem sind die Walzenoberflächen zusätzlich gehärtet, was die Maschine leistungsfähiger und langlebiger macht. Um auch höchsten Beanspruchungen gerecht zu werden, wurden in jeder einzelnen Walze Planetengetriebe verbaut. Zur Kernkompetenz der Maschinenbauer aus Kornwestheim gehört die einfache und sichere Bedienung ihrer Maschinen. Auch bei der Blechwalze wurde hier ein besonderes Auge darauf geworfen. Um hier für die nötige Sicherheit zu sorgen, wurde ein fahrbares Bedienpult inklusive digitaler Anzeige in die Maschine verbaut, von welchem aus der Maschinenbediener jegliche Walzenpositionen bequem und aus sicherer Distanz stufenlos einstellen kann. Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen. Firmenkontakt

