Startseite Die 4. Weifang International Marine Power Equipment Expo wird am 18. September eröffnet Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2022-09-21 13:47. Die 4. Weifang International Marine Power Equipment Expo findet vom 18. bis 19. September in der Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong statt, wie auf einer Pressekonferenz zur Verbreitung von Informationen über die Messe bekannt gegeben wurde. Unter dem Motto "Blue Technology Empowers Future" wird die Messe sowohl online als auch offline im Fuwah International Exhibition Center in Weifang stattfinden. Während der Messe werden sechs Veranstaltungen stattfinden, darunter die Eröffnungszeremonie der Messe, eine Online-Ausstellung, ein Forum über die umfassende Nutzung von Meeresressourcen, ein Forum über die durch Kohlenstoffsenken erzeugte Meereswirtschaft, eine Matchmaking-Aktivität und eine Besichtigung von Meeresindustrieparks und Großprojekten in Weifang. In den letzten Jahren hat Weifang neue Fortschritte bei der Anziehung von Investitionen gemacht. Die Weifang International Marine Power Equipment Expo wurde in drei aufeinander folgenden Jahren erfolgreich durchgeführt. Während der letzten drei Messen wurden 59 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 51,056 Milliarden Yuan (etwa 7,33 Milliarden Dollar) unterzeichnet. Mehr als 300 namhafte Unternehmen haben ihre Teilnahme an der 4. Weifang International Marine Power Equipment Expo bestätigt, darunter die China National Nuclear Corporation, die China Three Gorges Corporation und die Dongfang Electric Co. Ltd., sagte Xu Ying, Sekretär der Gruppe der führenden Parteimitglieder und Leiter des städtischen Amtes für Meeresentwicklung und Fischerei in Weifang, auf der Pressekonferenz. Inzwischen haben auch Forschungsinstitute, darunter das Institut für Ozeanologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, das Erste Institut für Ozeanographie und das Dritte Institut für Ozeanographie des chinesischen Ministeriums für Naturressourcen (MNR) sowie weitere Forschungsinstitute ihre Teilnahme an der Messe bestätigt, so Xu weiter. Die 4. Weifang International Marine Power Equipment Expo wird vom Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Shandong, dem Ozeanbüro der Provinz Shandong und der Stadtverwaltung von Weifang ausgerichtet. Sie wird vom Amt für Meeresentwicklung und Fischerei der Stadt Weifang und dem Verwaltungsausschuss der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Binhai in Weifang organisiert. In den letzten Jahren hat Weifang das Meer als wichtigen Raum für die künftige Entwicklung der städtischen Wirtschaft betrachtet und den Ausbau der Meereswirtschaft beschleunigt. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat Weifang Investitionsprojekte im Wert von 17 Milliarden Yuan im Bereich der Meereswirtschaft durchgeführt und damit 54 Prozent des für das gesamte Jahr gesetzten Ziels erreicht. Glaubwürdigen Quellen zufolge sollen in Weifang 120 wichtige Meeresprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 150,2 Milliarden Yuan durchgeführt werden. Weifang hat seine Hafeninfrastruktur effektiv verbessert. In der ersten Jahreshälfte erreichte der Containerumschlag im Hafen von Weifang 24,66 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Weifang misst der Entwicklung der maritimen Wirtschaft und dem Schutz der Meeresumwelt gleichermaßen große Bedeutung bei und bemüht sich um den Aufbau einer nachhaltigen und grünen ökologischen Meeresumwelt. Die Stadt hat von der Zentralregierung bereitgestellte Sondermittel in Höhe von 726 Millionen Yuan für die Verwaltung und Wiederherstellung von 2.164 Hektar Küstenfeuchtgebieten und 14,8 Kilometern Küstenlinie verwendet. https://mp.weixin.qq.com/s/Qh_8WvXBTHT5rYdTHeDluw Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten