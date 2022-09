Startseite PRIME TIME fitness: Neu in der Schweiz Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-21 12:41. 14. Club der Premium Fitnessclubkette in Bern-Ostermundigen mit Ex- Eishockey Profi und Nationalspieler Dominic Meier als Franchisenehmer eröffnet! Bern-Ostermundigen/ Frankfurt, 19. 9.2022 PRIME TIME fitness setzt auf Expansion im Franchisemodell: Die Premium Fitnessclubkette mit Sitz in Frankfurt a.M, eröffnete jetzt ihren 14. Premium Club in Bern-Ostermundigen, Schweiz. Für diesen neuen und ersten Schweizer Fitnessclub konnte Ex- Eishockey Profi und Nationalspieler Dominic Meier als Franchisenehmer gewonnen werden. Der prominente Sportler, der an der Hochschule St. Gallen Betriebswirtschaft studierte, war bereits als Geschäftsführer einer großen Schweizer Fitnesskette tätig. Die 11 PRIME TIME fitness Studios in Frankfurt und München betreibt der Premiumanbieter selbst. Die zwei Studios in Hamburg werden erfolgreich von Nils Kuprat, der bei der Gründung 2010 Mitarbeiter Nr. 1 bei PRIME TIME fitness war, als Franchisenehmer geführt. Der neue PRIME TIME fitness Club in Bern-Ostermundigen besticht durch die typischen PRIME TIME fitness Attribute: beste Geräte und ein bestens geschultes Trainerteam. Die Kernzielgruppe des neuen Clubs sind die "Urban Performer": d.h. Menschen, die beruflich oder sozial stark engagiert sind, wenig Zeit haben, aber gezielt und effizient etwas für ihre Gesundheit und Fitness tun wollen. Mit seiner Innenstadtlage direkt am Bahnhof und einer Tiefgarage ist der neueste Club ideal für kurze, zeitsparende Wege. Die lichtdurchflutete, mehr als 1.500 m2 große Clubfläche auf zwei Etagen im Penthouse des neuen Office Tower des TCS (Touring Club Schweiz) ist nicht nur mega stylish sondern bietet einen fantastischen Rundumblick auf die Berner Alpen und das Umland. PRIME TIME fitness bietet im Club handverlesen die besten und modernsten Geräte führender Marken, z.B. im Cardio-Bereich: Treppen von Stairmaster, Lateral Trainer und Cybex Arc Trainer sowie Crosstrainer und Laufbänder von Wattbikes. Der Kraftbereich besticht durch einen 10 Stationen Milon Circle und einen mehr als 100 Stationen Geräte-Park von Cybex, Hammer Strength und Life Fitness ergänzt um Gym 80 Plate loaded und Hoist Maschinen. Der "freie" Bereich kombiniert das Beste von Eleiko und Hammer Strength. Ergänzt wird das Geräte Portfolio gerade für das sportartenspezifische Training durch eine Linie Keiser pneumatische Maschinen. Kern des perfekten Koordinationstraining sind zwei Sensopro Geräte. Diese auch bei Profisportlern beliebten hoch effizienten Geräte aus dem physiotherapeutischen Bereich sind inzwischen Standard in allen PRIME TIME fitness Clubs. Die in der Mitgliedschaft inkludierten regelmäßigen InBody und Bodygee Analysen zeigen wertvolle Parameter wie das Verhältnis von Körperfett zu Muskulatur und ermöglichen somit eine klare Zielsetzung, sowie kontinuierliche Erfolgsanalysen. Die isokinetische Kraftmessung wird bei PRIME TIME fitness verwendet, um den passenden Trainingswiderstand festlegen zu können. Denn einen maximalen Trainingserfolg erzielt man nur, wenn das optimale Trainingsgewicht ermittelt wurde. Zudem erhalten Mitglieder maßgeschneiderte Trainings-Empfehlungen. Dafür wird mit dem FMS (= Functional Movement Screening) das komplexe Bewegungsmuster analysiert. Sogar potenzielle Verletzungsrisiken und Schwachstellen im Bewegungsablauf können so aufgedeckt werden. Alle PRIME TIME fitness Clubs sind mit der effizienten Technologie MyZone zur Pulssteuerung ausgestattet. Über Studio-Bildschirme kann der Herzschlag in Echtzeit verfolgt werden - so lässt sich die Trainingsintensität ideal steuern. Nach jedem Training steht ein Überblick über die Trainingsleistung zur Verfügung. Aus Herzfrequenz, Kalorienverbrauch sowie Trainingszeit ergeben sich die MyZone Effort Points. Die Mitglieder können sich mit ihrem Personal Trainer oder anderen Mitgliedern verbinden und sich gegenseitig herausfordern, um sich noch mehr zu motivieren. Ein Gantner Fingerprint System garantiert ein schnelles Check-in und ein reibungsloses Spindsystem und für die perfekte Trainingsbetreuung und das Personaltraining steht den Mitgliedern von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr ein hoch zertifiziertes Trainerteam zur Verfügung. Hier besteht für die Aus- und Weiterbildung eine enge Kooperation mit der Schweizerischen Safs Akademie und der DHfPG (Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit). Diesen erfolgreichen Launch fortsetzend ist mit weiteren PRIME TIME fitness Clubs in der Schweiz zu rechnen sowohl als Filialen sowie durch Franchise. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Prime Time fitness GmbH

PRIME TIME fitness bietet ausgefeilte Geräte wie den Milon Zirkel für ein neuartiges

Ganzkörpertraining und im Kardiobereich einen Fatburner Zirkel, der bis zu 72 Stunden erhöhten

Kalorienverbrauch bewirkt. Die "Functional Area" ist ausgestattet mit TRX Bändern, Gewichten, Seilen

und mehr. Doch PRIME TIME fitness ist vielmehr als nur Geräte in einem Raum. Ein ganzer Stab an

bestens ausgebildeten Personaltrainern hilft den Mitgliedern - egal ob jung oder alt - ihre ganz

persönlichen Ziele mit individuell zugeschnittenen Trainingsprogrammen zu erreichen. 14 Studios

betreibt Prime Time fitness derzeit in München, Frankfurt und Hamburg.

