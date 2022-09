Hannan kündigt strategische Investition in Höhe von 2,6 Millionen C$ an

Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass Teck Resources Limited (TSX: TECK.A und TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck") zugestimmt hat, eine strategische Investition in das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") zu tätigen.

Gemäß der Privatplatzierung wird Teck 9.180.000 Stammaktien (die "Stammaktien") von Hannan zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") zeichnen, was Hannan einen Bruttoerlös von etwa 2,57 Millionen C$ einbringt. Vor der Privatplatzierung besaß Teck keine Wertpapiere von Hannan. Es wird erwartet, dass Teck nach Abschluss der Privatplatzierung 9,0 % der emittierten Stammaktien von Hannan halten wird. Für die Privatplatzierung sind keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen zu zahlen. Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 7. Oktober 2022 (das "Abschlussdatum") erfolgen, vorbehaltlich bestimmter üblicher Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag nach dem Abschlussdatum.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Die Investition von Teck in Hannan ist ein Vertrauensbeweis für die technischen Vorzüge der Projekte des Unternehmens und für unser Team. In den letzten zwei Jahren hat Hannan das beträchtliche Potenzial für große Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätten in Peru erkannt und aggressiv eine große und beherrschende Top-10-Besitzposition im Land abgesteckt. Diese kühne Basisstrategie hat einige der größten Unternehmen der Branche dazu veranlasst, Partnerschaften mit Hannan einzugehen, wobei sowohl Teck als auch JOGMEC nun auf Eigenkapital- bzw. Joint-Venture-Ebene beteiligt sind.

"Mit der Beteiligung von Teck freuen wir uns nun darauf, unsere Explorationsbemühungen auf dem Projekt Valiente, das etwa 20 km östlich der Gemeinde Tingo Maria in Zentralperu liegt, zu beschleunigen. Valiente bildet einen bisher unbekannten Mineralisierungsgürtel aus dem Miozän in einem 140 km mal 50 km großen Gebiet, in dem Hannans Explorationsteam, bestehend aus sechs Geologen und einem Unterstützungsteam, mindestens sieben intrusionsbezogene Porphyr-/Epithermal-/Skarn-Ziele identifiziert hat.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat Hannan zugestimmt, Teck ein Kapitalbeteiligungsrecht zu gewähren, um seine anteilige Beteiligung an Hannan aufrechtzuerhalten, solange die Beteiligung von Teck an Hannan größer als 5,0 % ist. Darüber hinaus hat Hannan Teck ein Preisgarantierecht eingeräumt, demzufolge, wenn Hannan innerhalb von 90 Tagen nach dem Abschlussdatum im Rahmen bestimmter Transaktionen Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie ausgibt, der unter dem Ausgabepreis liegt (der "niedrigere Preis"), Teck berechtigt ist, vom Unternehmen (ohne zusätzliche Gegenleistung) zusätzliche Stammaktien in einer Menge zu erhalten, die, wenn sie zu der Anzahl der am Abschlussdatum gekauften Stammaktien hinzugezählt wird, der Anzahl von Stammaktien entspricht, die mit dem von Teck am Abschlussdatum gezahlten Gesamtausgabepreis zum niedrigeren Preis gekauft worden wären.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Exploration der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens in Peru und Irland sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

