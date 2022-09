Startseite Andrej Hermlin im Podcast "Schwarz hören" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-21 08:37. Petra Schwarz im Gespräch mit Andrej Hermlin über Leben und Tod Der studierte Pianist und Bandleader ist Jahrgang 1965 und Sohn des Schriftstellers Stephan Hermlin, was ihn in seiner Entwicklung natürlich geprägt hat. Sein Elternhaus in Berlin-Pankow, in dem er mit seiner Familie lebt, atmet geradezu Geschichte. Andrejs Mutter stammt aus Russland, deshalb wuchs er zweisprachig auf und kann die Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg "ohne Übersetzung" verfolgen. Seine dezidierte Einschätzung dazu und seine Sicht auf die Weltlage überhaupt nimmt in diesem Podcast großen Raum ein. Wir haben uns anlässlich der "Rede meines Lebens" im Spätsommer 2022 im Norden Berlins getroffen und - wie sich das für diesen Podcast gehört - übers Leben und den Tod gesprochen. Und: konkret u.a. über Verantwortungslosigkeit von Politikern, über die seit März 2020 bis heute (fast) täglichen online-Sendungen der "Swingin" Hermlins" und über die Auswirkungen der Corona-Pandemie bis jetzt. Hier ist der 40. Podcast "Schwarz hören" mit Andrej Hermlin:

https://lebendig-reden.de/petra-schwarz-im-gespraech-mit-andrej-hermlin/

Schwarz sehen und hören

Petra Schwarz

