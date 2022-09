Startseite Digital SIM und pei tel communications entwickeln und vertreiben ab sofort gemeinsam Mobilfunkprodukte wie die "PTT SIM-Karte". Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-21 08:37. IoT und professionelle Kommunikation aus einer Hand Teltow/Osnabrück und Preußisch Oldendorf, 9.6.2022. pei tel, ein Unternehmen der Familie Peiker, steht seit über 30 Jahren für professionelles Equipment zur einwandfreien Sprach- und Datenübertragung. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Datenkommunikation über die öffentlichen Mobilfunknetze haben Digital SIM und pei tel eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die auf zwei Säulen steht: 1. Pei tel ergänzt sein Portfolio in der Distribution um die die IoT Produkte der Digital SIM

2. Pei tel und Digital SIM präsentieren gemeinsam eine "PTT over cellular SIM-Karte" "Aufgrund seiner vielfältigen Carrier-Beziehungen konnte Digital SIM eine SIM-Karte bereitstellen, die den strengen regulatorischen Auflagen für sprachzentrische Dienste genügt und dabei die Vorteile einer Multi-Netz Karte mitbringt." erläutert Roland Becker, Leiter Geschäftsentwicklung der Digital SIM. Alexander Jakobi, Produktverantwortlicher bei pei tel ergänzt: "Gemeinsam mit Digital SIM konnten wir in sehr kurzer Zeit auf die Anforderung des Marktes nach neuer Connectivity für das Motorola WAVE PTX Produkt reagieren." Darüber hinaus ergänzt sich der Mobilfunkzugang der Produkte von Digital SIM bestens mit dem umfangreichen Breitbandlösungen wie den robusten Tablets oder Datenterminals aus dem Hardware-Portfolio der pei tel.

"Neben der PTT SIM-Karte geht es uns als Distributor auch um den Wachstumsmarkt IoT, der bei unseren Partnern und Kunden immer mehr zum Thema wird." betont Thomas Martin, Geschäftsführer der pei tel communications GmbH. So kann eine abgesicherte IoT Vernetzung beispielweise zur Überwachung und Fernwartung einer lokalen Infrastruktur genutzt werden. Über pei tel

Die pei tel communications GmbH pei tel, ein Unternehmen der Familie Peiker, steht seit über 30 Jahren für professionelles Equipment zur einwandfreien Sprach- und Datenübertragung. Das in Teltow bei Berlin ansässige Unternehmen mit angebundener Niederlassung am Standort in Osnabrück ist auf die Entwicklung, Herstellung und Distribution hochqualitativer Kommunikationslösungen spezialisiert. Die umfangreiche Produktpalette umfasst u. a. professionelle Funk- und Infrastrukturtechnik der Hersteller Motorola Solutions, CommScope, PROCOM, PBE Axell, Radio Frequency Systems und vielen weiteren sowie eigene Entwicklungen diverser Mikrofontypen, Bedienhandapparate, Lautsprecher, Tischsprechstellen und weiterer Hör-/Sprechgarnituren.

Darüber hinaus bietet pei tel Breitbandlösungen zur Installation in Fahrzeugen und Systemen sowie portable PTToC Geräte (Push-to-Talk over Cellular) wie robuste Smartphones und Tablets, die mit LTE/4G, Wi-Fi, Bluetooth, VoLTE, NFC, GPS uvm. ausgestattet sind. Breitbandlösungen von pei tel vereinen essenzielle Sprach- und Gruppenkommunikation, multimediale Datenübertragung und Ortungsdienste in einem Ökosystem.

pei tel ist ISO 9001 zertifiziert und entwickelt eigene Produkte in Deutschland. Hierbei legt das Unternehmen größten Wert auf die Einhaltung von Technologie-, Umwelt- und Qualitätsstandards. Über Digital SIM

Digital SIM ist ein unabhängiger Mobilfunkanbieter für das Internet of Things (IoT) und die Machine-to-Machine Kommunikation. Mit seinen Multi-Netz SIM-Karten ist die Nutzung aller deutschen Mobilfunknetze möglich. Eine eigene Managementplattform, individuelle Tarife und persönlicher Service erleichtern Unternehmen die Digitalisierung und die Umsetzung von professionellen IoT-Projekten. Der Mittelstandspartner für M2M und IoT: kompetent, persönlich, unabhängig. Firmenkontakt

