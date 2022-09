GFK an ganzer Strecke

FibreIndustrial- ersetzt Stahlbeton-Abdeckung entlang Schweizer Bahntrasse

Individuell anpassbarer Glasfaserverbund als deutlich langlebigere Lösung: Entlang der Bahnschienen im Schweizer Kanton Freiburg wurden unlängst die ausgedienten Schachtabdeckungen aus Stahlbeton ersetzt. Zum Einsatz kamen hochwertige FibreIndustrial-Reihenabdeckungen der KHK Cromm & Seiter GmbH. Diese überzeugen mit Passgenauigkeit, Witterungsbestehen und einem leichten Eigengewicht.

Eine Zugreise durch den Kanton Freiburg in der Schweiz erinnert mehr an eine beeindruckende Sightseeing-Tour als an eine reine Fortbewegung: Die zwischen Bern und Lausanne verlaufende Bahnstrecke überrascht mit einer märchenhaften Kulisse und gelegentlichen Ausblicken auf die Saane. Schwer ins Bild fielen jedoch die unzeitgemäßen Schachtabdeckungen aus Stahlbeton entlang der Schienentrasse. Das Material entspricht mit seinem hohen Eigengewicht längst nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Arbeitssicherheit bei Wartungsarbeiten. Daher entschieden sich einige Kunden in diesem Kontext für die modernen FibreIndustrial-Reihenabdeckungen der KHK Cromm & Seiter GmbH. Die Installation führte das Schweizer Partnerunternehmen Burgener & Oberli SA durch, welches seit über 30 Jahren auf den Stahl- und Metallbau spezialisiert ist. Mit den FibreIndustrial-Produkten wurde das Portfolio um eine korrosionsresistente, ergonomische sowie leichte Lösung für die Abdeckung von Schächten ergänzt, um den Bereich Sanierung weiter ausbauen zu können. Dabei bietet das Unternehmen von der Beratung, über die Fertigung bis hin zur Montage das gesamte Leistungsspektrum an.

Anspruchsvolle Gegebenheiten

Entlang von Bahnschienen gelten höhere Anforderungen an Gleiskabelschächte. Sie müssen strenge Sicherheitsvorschriften erfüllen, denn der Großteil der Kabel dient der Signalsteuerung sowie dem Datentransfer oder leitet Starkstrom. Vor allem Stabilität und Witterungsbeständigkeit sind von großer Bedeutung. Zudem muss das verwendete Material dauerhaft aggressiven Chemikalien standhalten. Aufgrund der verlaufenden Kabel sollte die Schachtabdeckung verriegelbar sein, um unbefugtes Öffnen zu verhindern. Darüber hinaus müssen Wartungs- und Reparaturarbeiten möglichst so durchführbar sein, dass der Bahnverkehr gar nicht oder nur minimal beeinflusst wird. Diesen vielfältigen Anforderungen konnten die Betonabdeckungen entlang der Bahntrasse nicht mehr gerecht werden.

Hightech-Werkstoff

Die Wahl für die neuen Schachtabdeckungen fiel auf die belastbaren FibreIndustrial-Produkte von KHK . Hergestellt aus einem Verbund von Glasfaserstrukturen und hochwertigem Epoxidharz, sind sie absolut korrosionsfrei. Darüber hinaus ist GFK besonders witterungsbeständig und somit langlebig. Das Verbundmaterial ist reaktionsträge gegenüber chemischen und aggressiven Stoffen, wie beispielsweise Diesel und Benzin. Eine Prüflast von bis zu 900 Kilonewton (kN) wird gewährleistet. Demnach entsprechen die Abdeckungen den Belastungsklassen B 125 bis F 900 nach Europäischer Norm EN 124. Neben hoher Belastbarkeit und Stabilität ist auch der Faktor Brandschutz entlang von Bahnschienen von großer Bedeutung. Durch Zugabe von Additiven halten die FibreIndustrial-Produkte einer dauerhaften Temperatur von bis zu 140 Grad Celsius - kurzfristig auch bis zu 200 Grad Celsius - stand. Die spezielle Profiloberfläche weist überdies rutschhemmende Eigenschaften auf und bietet somit zusätzliche Sicherheit.

Passgenau auf den Zentimeter

Als besonderes Merkmal der Reihenabdeckungen von KHK zählt - neben den überzeugenden Produkteigenschaften - auch ihre Individualität. Je nach Projekt sind runde oder rechteckige Einzel-, Flächen- und Reihenabdeckungen möglich. Hier ist ein großes Angebot in Breiten von 300 bis 1.000 Millimetern und in Längen von 600 bis 1.800 Millimetern sowie Bauteilstärken von 50 bis 203 Millimeter erhältlich. Auf Wunsch fertigt KHK auch maßgeschneiderte Größen an. Zugleich ist ein passgenauer Versatz auf einen bereits bestehenden Rahmen - wie hier in der Schweiz - möglich. Aufgrund der Anpassbarkeit des GFK-Materials konnten die Abdeckungen flächenbündig an das Straßenniveau eingesetzt werden. Im Kanton Freiburg fiel die Wahl auf rechteckige Reihenabdeckungen für sechs Kabelschächte. An den Rändern wurde jeweils eine kleine Öffnung für die vorhandenen Kabelgänge ausgespart. Ein eingearbeitetes Vier-Punkt-Verschlusssystem sorgt für Sicherheit. Denn im Vergleich zu den vorherigen Stahlbeton-Abdeckungen sind die FibreIndustrial-Schachtabdeckungen gegen das Ausheben durch Unbefugte gesichert. Im Falle eines bewussten Aus- und Einhebens - beispielweise bei regelmäßigen Betriebsprüfungen - überzeugen die GFK-Produkte mit einem besonders leichten Eigengewicht. Auch die Montage wird dadurch erheblich vereinfacht.

Mit den FibreIndustrial-Reihenabdeckungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff hat KHK ein langlebiges und witterungsbeständiges Produkt geschaffen, das auch den anspruchsvollen Anforderungen im Industrie- und Verkehrsbau gerecht wird. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.khk-karlsruhe.de .

