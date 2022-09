Startseite Topf- und Zimmerpflanzen mit Schafwollpellets düngen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-21 08:05. Um einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt bei Topf- und Zimmerpflanzen zu garantieren, sind biologische Dünger wie Schafwollpellets seit längerem im Trend Zimmerpflanzen verschönern unseren Alltag. In nahezu allen Arbeits- und Wohnbereichen fühlen wir uns mit umgebender Natur wohler und werden gleichzeitig aktiver. Lichtdurchflutete Räume spenden Wärme und geben Topf- und Kastenpflanzen das notwendige Wachstum. Ohne Düngung sind viele Pflanzen jedoch nicht in der Lage, organisch und gesund zu wachsen. Der perfekte Nährstoffhaushalt Um einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt zu garantieren, sind biologische Dünger seit längerem im Trend und mittlerweile oft auch günstiger als chemische Präparate. Der Einsatz von Schafwollpellets sichert eine hervorragende Versorgung mit Stickstoff, Phosphor, Kalium u.a. und erlaubt gleichzeitig keine Überdüngung. So sind die Pflanzen auch über lange Zeitraum versorgt, da Schafwollpellets bis zu 10 Monaten Nährstoffe abgeben. Der Arbeitsaufwand wird also auch geringer und garantiert eine zuverlässige Langzeitwirkung. Anwendung für Zimmerpflanzen Etwa 10-20 Gramm Schafwollpellets (etwa 1-2 Esslöffel) bei Topfpflanzen einfach unter die Erde mischen. Zu beachten ist, dass die Pellets leicht quellen, da sie gleichzeitig ein hervorragender Wasserspeicher sind. Der Setzling wird mit der Wurzel auf dem Düngedepot platziert. Während des Wachstumsprozesses durchdringt und umschließt die Wurzel das Depot und kann somit sofort die freigesetzten Nährstoffe aufnehmen. Auch nachträgliches Einbringen ist möglich. Bei Zimmerpflanzen ist der Langzeiteffekt von besonders hervorzuheben da diese ganzjährig gut versorgt werden. floraPell ist rein biologisch floraPell besteht zu 100% aus Schafwolle und enthält keinerlei Zusatzstoffe. Die Pellets entfalten ihre Wirkung nachhaltig im Boden über einen Zeitraum von bis zu 10 Monaten und geben, durch biologische Zersetzung der Bodenbakterien, ihre Nährstoffe frei und führen so zu besseren Ergebnissen für Pflanzen und Böden. Weitere Informationen zu floraPell finden sich auf: https://www.florapell.shop/ Kontakt:

https://www.facebook.com/schafwollpellets Die floraPell Düngeprodukte GmbH ist ein junges Unternehmen und spezialisiert auf die Produktion hochwertiger Schafwoll-Pellets. Mit dem patentierten Produktionsverfahren bietet floraPell ein qualitativ einwandfreies Produkt, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist.

