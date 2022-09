Startseite Erklärfilme für Medizinbereich von Scribble Video Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-21 06:11. Mit der Sprache der Pharma- und Medizinbranche bestens vertraut Hamburg im September 2022 - Erklärfilme von Scribble Videos eignen sich hervorragend für den Healthcare und Medical Bereich. Mit dem neuen Angebot "Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing" von Scribble Video erhalten Kunden die Möglichkeit, ihre Botschaft zu einem leicht verständlichen, positiven Erlebnis für ihr Zielpublikum zu machen. Scribble Video produziert Gesundheitsfilme für Wartezimmer, Videos für Schulungen und Fortbildung, Videos über die Professionalität in der Behandlung sowie in verschiedenen Sprachen. Hier sind die wichtigsten Fakten zu dem effizienten Angebot von Scribble Video: https://www.scribble-video.de/medical Scribble Video-Team entwickelt animierte Erklärvideos gemeinsam mit den Spezialisten des Kunden zu den unterschiedlichsten Gesundheitsbereichen. Erklär- und Infovideos von Scribble Video bestechen durch die Möglichkeit, Wissen in einer gehirngerechten Form zu vermitteln. Zum Team von Scribble Video gehören Storyteller, Illustratoren und Videoexperten. Sie bringen die Botschaft der Kunden verständlich und anschaulich auf den Bildschirm. Mehr über fachkompetente Dienstleistungen von Scribble Video finden Sie ab sofort jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de/medical Die Vorteile des Angebots "Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing" von Scribble Video liegen auf der Hand: den Erklärvideos von Scribble Video bieten vielfältige Möglichkeiten auf den digitalen Plattformen, sie sind rund um die Uhr verfügbar für Ärzte, medizinische Fachpersonal. Patienten und Ärzte werden durch die Erklärvideos unabhängig informiert und weitergebildet. Dabei legt das Scribble Video-Team besonderen Wert auf eine klare Darstellung der Informationen für einen effektiven und verständlichen Wissenstransfer.

"Es freut mich zu sehen, dass die Kunden mit unseren Erklärfilmen handwerkliche Präzision und Kreativität mit termingerechter Ausführung genießen können," sagte Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video. Scribble Video gehört zu Profis in der Konzeption und Realisation von Erklärvideos im Gesundheitsbereich und stellt eine effiziente Lösung zur Verfügung, unterstützt Zuverlässigkeit und Kompetenz ihrer Lösungen und ist fokussiert auf den Erfolg ihrer Kunden. Erklärvideos von Scribble Video helfen den Patienten mit sich und der Krankheit klarkommen, neue Produkte vorstellen oder den Aufbau und die Nutzung von Medizinprodukten zu veranschaulichen. Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

