Startseite Versa Networks wird im Gartner Magic Quadrant™ für SD-WAN als Leader ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-09-20 11:18. Versa Networks, der Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), wurde im 2022 Gartner Magic Quadrant™ for SD-WAN* als Leader ausgewiesen. Damit erreicht Versa bereits zum dritten Mal in Folge die Positionierung im Leaders-Quadrant in dieser Kategorie, wobei der Report in den beiden Vorjahren noch unter dem Titel "Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure"** veröffentlicht wurde. Im aktuellen Gartner MQ for SD-WAN wurden 14 verschiedene Anbieter anhand mehrerer wichtiger Kriterien bewertet. Bei Versa würdigt Gartner dabei vor allem die Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision. Infrastruktur- und) Netzwerkverantwortliche wählen immer häufiger Produkte, die es ihnen ermöglichen, Zweigstellen und Remote-Mitarbeiter mit Anwendungen und anderen Unternehmensstandorten zu vernetzen. Laut Gartner sollten sie sich dabei für Software-definiertes WAN und insbesondere auch Secure Access Service Edge (SASE) entscheiden, um Unternehmensstandorte sicher mit Cloud-Workloads verbinden zu können. Gartner prognostiziert, dass bis zum Jahr 2025 50 Prozent der neuen Software-defined WAN (SD-WAN)-Käufe Teil eines Single-Vendor SASE-Angebots sein werden, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 10 Prozent im Jahr 2022 bedeutet.1 Ferner identifiziert Gartner einen Trend zu mehr autonomen und selbststeuernden Netzwerken, in denen KI- und Machine Learning-Technologien genutzt werden, um Netzwerkentscheidungen ohne oder mit begrenztem menschlichen Eingriff zu treffen. Ziel ist es demnach, die Netzwerkkonfiguration und -bereitstellung zu vereinfachen, die Betriebsausgaben (Opex) zu reduzieren, Geschwindigkeit und Agilität zu erhöhen sowie die Betriebszeit zu optimieren. Hierfür empfiehlt es sich gemäß Gartner, SD-WAN-Anbieter zu wählen, die den Day-2-Betrieb mit Netzwerkautomatisierung und KI-Netzwerkfunktionen verbessern können. Da die Differenzierung zwischen Funktionen und Fähigkeiten abnimmt, sollten Unternehmen darauf achten, wie sie die Unterstützung des Netzwerks optimieren können, um die Betriebszeit, Leistung und Effizienz zu optimieren. Zudem erwartet Gartner zukünftig "mehr integrierte Single-Vendor-SASE-Lösungen, die SSE- und SD-WAN-Komponenten für Zweigstellen enthalten. Dies wird die Beschaffung vereinfachen und eine engere technische Integration bieten, die letztendlich eine bessere Benutzererfahrung nach sich zieht. [...] Implementieren Sie eine SASE-Architektur für sichere Konnektivität von Zweigstellen und Remote-Mitarbeitern zu Cloud-Workloads."1 "Die Platzierung von Versa Network in Gartners Leader-Quadranten bestätigt einmal mehr unsere Strategie und deren konsequente Umsetzung sowie unsere ständige Weiterentwicklung", so Kelly Ahuja, CEO von Versa Networks. "Vor mehr als zehn Jahren trafen unsere beiden Gründer Apurva und Kumar Mehta die strategische Entscheidung, Sicherheit und Netzwerke zu integrieren. Und heute bieten wir die wohl umfassendste und leistungsfähigste Lösung auf dem Markt für Netzwerk-Security und haben zudem eine ganzheitliche Produktstrategie entwickelt, um den aktuellen und zukünftigen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass unsere AIOps-Funktionen wie Verbo, ein auf natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) basierender Chatbot, sowie Versa Advanced Network Insights (VANI), eine KI/ML-basierte Lösung zur Erkennung und Vorhersage von Netzwerk- und Sicherheitsanomalien, ein sich selbstheilendes sicheres Netzwerk ermöglichen und den Betrieb automatisieren." Ein kostenloses Exemplar des 2022 Gartner Magic Quadrant for SD-WAN kann hier herunterladen werden: https://versa-networks.com/resources/reports/gartner-magic-quadrant-for-.... * Gartner, Inc. "Magic Quadrant for SD-WAN," by Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Karen Brown on Sept. 12, 2022. ** Gartner, Inc. "Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure," by Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Evan Zeng, on Sept. 20, 2021. Erforderlicher Haftungsausschluss:

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und werden hier mit Erlaubnis des Eigentümers verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine der in seinen Veröffentlichungen untersuchten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern auch nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Kennzeichnungen auszuwählen. Veröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Garantien im Hinblick auf die eigenen Studien aus, einschließlich Garantien zur Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Über Versa Networks

Versa Networks, ein Marktführer im Bereich Secure SD-WAN, kombiniert voll funktionsfähiges SD-WAN, vollständig integrierte Sicherheit, fortschrittliches skalierbares Routing, echte Mandantenfähigkeit und differenzierte Analysen, um die WAN-Edge-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Versa Secure SD-WAN ist on-premises verfügbar, wird von Versa-betriebenen Service Providern gehostet und über den vereinfachten, für schlanke IT konzipierten Versa Titan-Cloud-Service bereitgestellt. Das Unternehmen hat weltweit Hunderttausende von Softwarelizenzen über seine globalen Service Provider und Partner vertrieben. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, Liberty Global Ventures, Princeville Global Fund und RPS Ventures finanziert. Firmenkontakt

