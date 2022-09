Startseite tBL RJ45 Keystone-Modul von tde: Noch höherwertiger, haltbarer und mit Shutter als Staubschutz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-09-20 09:19. Nachhaltig in Europa gefertigt und sofort lieferbar Dortmund, 20. September 2022. Die tde - trans data elektronik GmbH bietet Kunden ab sofort ein weiterentwickeltes und verbessertes tBL RJ45 Keystone-Modul für die erfolgreiche Systemlösung tBL - tde Basic Link (TP): Das Modulgehäuse ist aus vernickeltem Zinkdruckguss gefertigt, erfüllt höchste Anforderungen an die Umweltverträglichkeit, ist haltbar designt und vor mechanischen Einflüssen geschützt. Zum Schutz vor Staub integriert das Modul nun auch einen Shutter aus durchsichtigem Kunststoff. Unverändert hoch - abhängig von der Qualität der Montage und des Kabels - bleiben die hervorragende Performance mit zusätzlichen Reserven sowie das zeitsparende und werkzeuglose Handling bei Montage und Verkabelung. Das tBL RJ45 Keystone-Modul ist in Europa gefertigt, im Lager verfügbar sowie jederzeit lieferbar. Wie bei allen qualitativ hochwertigen Netzwerkkomponenten setzt die tde als Premiumanbieter auch beim RJ45 Keystone-Modul auf europäische Fertigung. Damit kann der Netzwerkexperte durchgängige Lieferketten sicherstellen und garantieren, dass keine Einzelkomponenten in der tde-eigenen Fertigung am Produktionsstandort im Landkreis Osnabrück fehlen. Ergänzt die tBL-Systemlösung Das tBL RJ45 Keystone-Modul ergänzt die erfolgreiche Systemlösung tBL für die strukturierte Gebäudeverkabelung in Cat6A für Übertragungsraten von bis zu 10GbE in Echtzeit. Dabei entspricht die tBL-Verkabelungsstrecke einem Permanentlink gemäß ISO/IEC 11801 (EN50173). Netzwerktechniker profitieren von der werkzeuglosen Montage: Das Auflegen des Moduls am Kabel ist ohne zusätzliches Werkzeug möglich, wodurch es sich schnell, bequem und besonders einfach installieren lässt. Es wird lediglich ein Seitenschneider benötigt. Das Gehäuse des Steckverbinders-Anschlussmoduls hat ein Einbaumaß von 19,4 mm x 14,7 mm und besteht aus einem vernickelten Zinkdruckguss. Diese Oberflächenbehandlung ergibt ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild und bietet zudem einen besseren Korrosionsschutz. Das Modul eignet sich für die Installation von Kabeln mit einem Aderdurchmesser von AWG 22 bis AWG 24. Auch die Gesellschaft für Hochfrequenz-Messtechnik (GHMT) hat in ihrem unabhängigen Prüflabor das RJ45 Keystone-Modul nach den Bewertungsstandards ISO/IEC 11801 und IEC 60603-7-51 zertifiziert. Damit entspricht es der Kategorie Cat6A für eine maximale Frequenz von bis zu 500 MHz. Shutter gegen Staub Staubpartikel auf den Kontakten des Steckverbinders können zu Fehlkontaktierungen führen. Dies kann vor allem in Büroumgebungen problematisch sein. Deshalb integriert das RJ45 Keystone-Modul jetzt auch einen Shutter aus durchsichtigem Kunststoff als Staubschutz. Die tBL - tde Basic Link Systemlösung Die tBL-Systemlösung umfasst ein umfangreiches Portfolio an Trägersystemen. Dazu gehören auch designfähige Anschlussdosen, Bodentankeinsätze, Consolidationpoint-Gehäuse, Hutschienenmodule und 19-Zoll-Patchfelder. Sie sind mit allen Schalterprogrammen führender Hersteller kombinierbar. Über die tde - trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde - trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio "Made in Germany" umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den "European Code of Conduct" für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing. Firmenkontakt

