Boomi gewinnt internationale Stevie® Awards für Unternehmen des Jahres und für Produktinnovation

Das weltweit führende SaaS-Unternehmen setzt seine Erfolgsserie fort und wird als marktführendes, großes Softwareunternehmen ausgezeichnet

Chesterbrook, Pa., - 20. September 2022 - BoomiTM, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gewinnt bei den International Business Awards® (IBAs) einen Silver Stevie® Award in der Kategorie "Unternehmen des Jahres". Ausgezeichnet wird Boomi für seine Fähigkeit, Unternehmen bei der Auflösung von Informationssilos, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Sicherstellung des Echtzeit-Datenzugriffs über Anwendungen und Geschäftspartner hinweg sowie für seine Datenanalyse- und -managementfunktionen zu unterstützen. Die Boomi AtomSphere™ Plattform erhielt außerdem einen Bronze Stevie® Award dank ihrer innovativen und benutzerfreundlichen Schnittstelle und Technologie, auf die sich Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen.

"Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen für Innovation, Mut, Ausdauer und Erfolg", sagt Maggie Miller, President der Stevie Awards. "Wir freuen uns schon heute darauf, ihre Leistungen bei unserem Bankett am 15. Oktober in London zu feiern."

Die International Business Awards sind die weltweit wichtigste Auszeichnung für Unternehmen. Alle Einzelpersonen und Organisationen weltweit - öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine - sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Für die IBA 2022 wurden Beiträge von Organisationen aus 67 Ländern und Regionen eingereicht.

Für die diesjährigen Stevie Awards, mit denen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz gewürdigt werden, gingen mehr als 3.700 Nominierungen von Unternehmen aller Größen und aus praktisch allen Branchen ein. Mehr als 300 Führungskräfte weltweit nahmen ebenfalls an der Bewertung teil.

"Als wachsendes Unternehmen mit einer großartigen Firmenkultur fühlen wir uns durch die Auszeichnung als Unternehmen des Jahres geehrt", sagt David Meredith, CEO von Boomi. "Die Auszeichnungen bei den International Business Awards sind eine weitere Bestätigung dafür, dass wir für unsere Kunden und die wachsende Anwender-Community bei ihrer digitalen Transformation einen Unterschied machen und dass wir mit unserer Cloud-nativen, einheitlichen, offenen und intelligenten Plattform jeden mit allem verbinden können."

Marktposition und weitere Auszeichnungen

Als führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen mit dem größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen verfügt Boomi über eine wachsende Anwender-Community von über 100.000 Mitgliedern und einigen der größten weltweiten Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen hat erst vor kurzem erstklassige Führungskräfte eingestellt und seine globale Präsenz in Japan erweitert, um die Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum zu decken. Boomi verfügt über ein weltweites Netzwerk von ca. 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft, um nur einige zu nennen.

Im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) wurde Boomi in acht aufeinanderfolgenden Jahren als Leader positioniert.

Vor kurzem wurde das Unternehmen in die Inc. 5000 der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas für das Jahr 2022 aufgenommen. Boomi wurde mit dem Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS) ausgezeichnet und erhielt eine prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, einer Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten. Boomi verfügt auch über zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber, darunter erst kürzlich die Auflistung als einer der besten Arbeitgeber des Inc. Magazine's Best Workplaces.

Gartner-Haftungsausschluss:

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29. September 2021.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Hinweis: Boomi war von 2014 bis 2019 als Dell Boomi bekannt.

Boomi ist bestrebt, die Welt durch die Vernetzung von allen Menschen und Dingen überall zu verbessern. Als Pionier einer cloud-basierten Integrationsplattform-as-a-Service (iPaaS) und heute als führender, weltweit tätiger Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) verfügt Boomi über den umfangreichsten Kundenstamm aller Anbieter von Integrationsplattformen und über ein weltweites Netz von rund 800 Partnern - darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft. Weltweit tätige Organisationen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während Anwendungen, Prozesse und Menschen für bessere, schnellere Ergebnisse miteinander verbunden werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.boomi.com.

