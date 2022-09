Startseite Zukunftssicher - der Podcast zwischen Herkunft und Innovation im Mittelstand Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-09-20 08:31. Lena Lührmann und Anna-Sophie Schubert von Visionsalive werfen in ihrem neuen Podcast einen Blick auf die Welt zwischen Herkunft und Innovation in mittelständischen Unternehmen. Innovation ist im deutschen Mittelstand in aller Munde. Allerorts wird davon gesprochen, dass ohne Innovation keine Zukunft möglich ist. Doch wie sieht es aus mit der Herkunft und der Tradition des eigenen Unternehmens? Werden diese Werte durch den Zwang zur ständigen Selbsterneuerung abgelöst? "Der deutsche Mittelstand befindet sich in einem permanenten Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Gerade in herausfordernden Zeiten wird der Ruf nach etwas Neuem laut. Doch wie kann eine innovative Zukunft aussehen, ohne Herkunft und Traditionen zu vergessen?" Dieser und vielen weiteren Frage stellen sich Lena Lührmann und Anna-Sophie Schubert von Visionsalive in dem neuen Podcast "Zukunftssicher - zwischen Herkunft und Innovation im Mittelstand". Authentisch, verständlich und ohne abgehobenen Business-Sprech berichten die beiden von ihren Erfahrungen in einer kreativen Unternehmensberatung für Innovation und Zukunftssicherung. Ihre Mission ist, das Thema Innovation von "Bullshit zu befreien", wie es Lena Lührmann ausdrückt. Sie weiß, dass jedes mittelständische Unternehmen hoch innovativ sein kann - doch sich dabei auch manchmal selbst im Weg steht. Im Podcast dringen die beiden zum Kern vor und zeigen, dass auch der Mittelstand so innovativ wie Start-ups sein könnte - das aber gar nicht sein muss. Die Beiden sprechen über Innovationsfähigkeit, Innovationslevel und Innovationsverhinderungsfaktoren und darüber, dass Innovation gar keinen Kraftakt darstellen muss, sondern auch intuitiv, leicht und selbstverständlich sein kann, wenn die Unternehmen bereit sind, die Reise ins Unbekannte anzutreten. "Der Mittelstand verfügt über grandioses Potenzial in Sachen Innovation. In vielen Unternehmen gibt es großartige Mitarbeitende mit ebenso großartigen Ideen. Jetzt gilt es dieses Potenzial zu heben - und hierfür geben Anna-Sophie und ich im Podcast Impulse und Anregungen", so Lena Lührmann. Auch in ihrem Buch "Innovation leben!" gibt Lena Lührmann wertvolle Anregungen zum Thema Innovation im Mittelstand und beleuchtet das ganze Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, die zu echten Aha-Momenten führen. Lena Lührmann nimmt kein Blatt vor den Mund, erklärt klar und deutlich, wo die Probleme in den Unternehmen liegen und gibt Impulse, diese zu lösen. Den Podcast "Zukunftssicher - zwischen Herkunft und Innovation im Mittelstand" gibt es ab sofort zum Hören auf Spotify. (https://open.spotify.com/show/0ySlocBTjK2W0bfG9gywlv?si=862800e7ec194e8b...) Das neue Buch "Innovation leben!" kann über Amazon (https://www.amazon.de/Innovation-leben-Unternehmen-Zukunftspotenziale-be...) und überall wo es Bücher gibt bestellt werden. Mehr Informationen und Kontakt zu Lena Lührmann und Visionsalive - gibt es unter www.visionsalive.de (https://www.visionsalive.de/) Wenn frische Ideen jetzt genau das Richtige wären, der Wettbewerb dicht auf den Versen ist, eingetretene Wege verlassen werden müssen oder Innovation im Alltagsgeschäft versandet - braucht es Visionsalive. Lena Lührmann ist überzeugt, dass die Lösung für die Herausforderungen von Unternehmen bereits im Unternehmen selbst und den Mitarbeitern steckt und ermöglicht mit ihrem Team, inneres Potenzial mit frischen Ideen und Innovationen zu heben. Wer sich Lena Lührmann und ihr Team ins Haus holt, darf unkonventionelle Herangehensweisen, außergewöhnliche Ideen und damit ganz neue Möglichkeiten erwarten. Der Weg dazu führt über Beratung, Problemidentifikation, Herausforderungsanalyse, Potenzialhebeworkshops, Konzeptentwicklung, Umsetzung, Implementierung und Prozessteuerung.

Gerade aus um die Ecke, out of the box, vernetzt und allumfassend - das ist Lena Lührmann. Kontakt

Lena Lührmann – visionsalive

Lena Lührmann

Wellingsbüttler Weg 148

22391 Hamburg

+49 (0) 40 609 41210

hello@visionsalive.de

https://www.visionsalive.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten