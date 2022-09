Trillion Energy beginnt Bohrprogramm auf dem Erdgasfeld SASB

Das Unternehmen hat mit seinem Erschließungsprogramm mehrerer Bohrlöcher auf dem Erdgasfeld SASB begonnen, um stark benötigtes Erdgas in Zeiten von Gasknappheit und Rekordpreisen zu produzieren.

19. September 2022 - Vancouver, B.C., Kanada - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt bekannt, dass es sein mehrere Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf dem Erdgasfeld SASB begonnen hat, nachdem letzte Woche nach einigen Verzögerungen aufgrund von Wartungen und Wetterbedingungen im Schwarzen Meer die Bohranlage Uranus angekommen ist.

Die Bohranlage Uranus wurde zur Akçakoca-Plattform gebracht, wo die ersten Bohrlöcher niedergebracht werden. Insgesamt werden drei Richtungsbohrlöcher von der Akçakoca-Plattform aus niedergebracht und ein bereits bestehendes Bohrloch wird erneut abgeschlossen. Das Unternehmen schätzt, dass diese vier Tätigkeiten innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein werden.

Das Unternehmen wollte die Akçakoca-Bohrlöcher gleichzeitig abschließen, um Kosten und Bohranlagenverschiebungszeiten zu reduzieren, doch nun wird jedes Bohrloch bei Abschluss Gas produzieren, das dann an den Markt verkauft wird. Mit der ersten Gasproduktion wird für Anfang November 2022 gerechnet. -

Nach den Arbeiten auf der Akçakoca-Plattform wird die Uranus-Bohranlage zur nächsten der drei Plattformen auf SASB gebracht, um dort mit dem Arbeitsprogramm fortzufahren. Das Unternehmen plant, diese ersten 7 Bohrlöcher niederzubringen/abzuschließen, worauf anschließend ungefähr 10 weitere Bohrlöcher folgen sollen, ehe weitere Explorationsarbeiten stattfinden.

Arthur Halleran, CEO, sagte:

Der Beginn der Bohrtätigkeiten markiert einen transformativen Schritt in Richtung einer rosigen Zukunft des Unternehmens, und die Bohrungen führen zu Gaslieferungen aus lokalen Quellen in den Wintermonaten mit Preisen von mehr als 30 USD/Mcf. Diese fortschrittlichen Produktionsbohrlöcher mit großer Reichweite ermöglichen es, dass die Gasproduktion sofort gemäß unseres bestehenden Gasvertrags verkauft werden kann, sodass wir monatlich bezahlt werden und diese Erlöse dann für die Niederbringung neuer Bohrlöcher nutzen können.

Das Erschließungsprogramm des Unternehmens umfasst anfangs sieben Produktionsbohrlöcher, die zu einem Zeitpunkt in Betrieb gehen, zu dem Europa und die Türkei von einer akuten Gasmangellage bedroht sind. Weitere 10 Ziele sollen im Anschluss erbohrt werden. Die Erdgaspreise schnellen weiter in die Höhe und brechen historische Rekorde, da ein kalter Winter und der schlimmste Gasmangel jemals vorausgesagt wurden.

Über das Unternehmen

Trillion ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com , einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quartal 2022, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 an.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trillion Energy International Inc.

Arthur Halleran

838 West Hastings Street

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : arthur.halleran@yahoo.ca

Pressekontakt:

Trillion Energy International Inc.

Arthur Halleran

838 West Hastings Street

V6C 0A6 Vancouver

email : arthur.halleran@yahoo.ca