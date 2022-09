Startseite Filterballs - Umweltschutz mit Whirlpools Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-19 13:30. EGo3 Filterballs schonen die Umwelt und den Geldbeutel Whirlpools sind in Deutschland vieler Orts anzutreffen und bringen Ihrem Besitzer viele genussvolle Stunden. Der Alltag wird leicht. Jeder Badegang wird zum Kurzurlaub. Das einzig lästige ist das reinigen der Kartuschenfilter, wenn Sie noch keinen Ego3 Filter verwenden. Filterbälle erledigen die Arbeit perfekt. Wichtig für dieses Vergnügen ist eine richtige Wasserpflege (https://www.ego3-spawatercare.com/shop-ego3whirlpoolfilter/wasserpflege-...) mit der richtigen Filteranlage. Ego3 verkauft seit 5 Jahren den Ego3 Filter mit Filterballs (https://www.ego3-spawatercare.com/shop-filterballs-filter/). Alte Kartuschenfilter sind nach kurzer Zeit Restmüll und belasten damit die Umwelt. Das Filterergebnis ist nicht sehr gut. Die Wasserpflege ist schwieriger. Unsere Filter trennen das Filtermaterial Filterbälle (https://www.ego3-spawatercare.com/shop-filterballs-filter/) und den Behälter. Sowohl die Filterbälle als auch der Behälter sind aus reinem Material und werden immer dem Verwertungskreislauf wieder zugeführt. Der Behälter der Filterballs wird aus recyceltem Kunststoff erzeugt. Die Filterballs werden mehrfach gereinigt und halten länger als Kartuschenfilter. Und nur die Filterballs kommen nach einiger Zeit in den Kunststoffmüll. Nur in Deutschland wird durch Filterbälle pro Jahr 30 Tonnen Restmüll eingespart. Es werden viele Tonnen Chemikalien für Wasserpflege nicht benötigt durch das bessere Filterergebnis der Filterballs. Durch die Wiederverwendbarkeit der Filterbälle ergibt sich ein klarer Kostenvorteil. Ein Nachfüllung Filterbälle kostet wesentlich weniger als ein neuer Kartuschenfilter. Der Behälter wird immer wieder verwendet, Er muss nur einmal gekauft werden, Die Wasserpflege wird durch die perfekte Filterung mit Filterbällen einfacher und das spart Geld und Zeit. Die Vorteile des Ego3 Whirlpool Filters sind daher eine bessere Filterung, ein klarer Kostenvorteil, weniger Chemieeinsatz und aktiver Umweltschutz. Filterballs von Ego3 sind nachhaltiger Teil der Kreislaufwirtschaft. Wir sind stolz darauf mit dieser Whirlpool Filter Lösung zur Müllvermeidung beizutragen. Ego3 Whirlpool Filter sind gut für Whirlpoolkunden und die Umwelt. Hersteller der EGo3 Whirlpool Filter Firmenkontakt

