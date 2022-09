Startseite Innovationen von Lantek auf der EuroBLECH 2022: Biegesoftware, Kalkulationstool und Softwareupdate Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-19 12:00. Experte für die Digitalisierung bringt Neuigkeiten und Global Release auf internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 19. September 2022 - Lantek (https://www.lantek.com/de) (www.lantek.com) auf der EuroBLECH 2022 (https://www.euroblech.com/de-de.html)in Hannover, Halle 11, Stand C08: Vom 25. bis 28. Oktober stellt der Pionier in der digitalen Transformation der Blech- und Metallbearbeitung zwei innovative Projekte sowie die Neuerungen seines Software-Updates Global Release 2022 vor. An seinem Stand auf der EuroBLECH zeigt Lantek auf der internationalen Technologiemesse sein ganzes Portfolio für die Blechbearbeitung. Sechs verschiedene Stationen stellen mit kleinen Filmen die einzelnen Module der umfassenden Software-Suite vor. Diese wird jedes Jahr mit einem Softwareupdate weiterentwickelt. Das Update 2022, das Lantek auf der EuroBLECH 2022 vorstellt, steht unter dem Motto "Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung". Es bietet den Anwendern Features, die ihnen in ihrem Arbeitsalltag die größte Flexibilität geben, die sie mit auf dem Markt verfügbaren Lösungen finden können. Die Software stellt den Anwender in den Mittelpunkt, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Prozesse für eine größere Effizienz zu automatisieren. Das Ziel: Arbeit beschleunigen, manuelle Schritte reduzieren und die Benutzererfahrung steigern. Lantek Bend für anspruchsvolle Biege-Aufgaben Die Innovation Lantek Bend, die Lantek erstmals auf der EuroBLECH der Öffentlichkeit vorstellt, ist eine revolutionäre Anwendung für Biegemaschinen. Sie wurde so entwickelt, dass jeder Bediener, der mit einem hohen Maß an Fachwissen biegen muss, schnell geschult wird. Lantek Bend kommt als voll funktionsfähiges Modul auf den Markt - ein leistungsfähiger technologischer Start für die neue Anwendung. Sie stellt einen wichtigen Schritt in der Multivendor-Strategie dar, mit der Lantek fortlaufend neue Maschinenmodelle verschiedener Hersteller einbezieht. Zur EuroBLECH kommt zudem die kommerzielle Version von Lantek iQuoting auf den Markt: eine einfachere, schnellere und genauere Budgetierungslösung auf Basis der neuesten Cloud-Technologie, Datenmodellierung und Prozessautomatisierung. Mit Lantek iQuoting kann jedes Verkaufsteam auch ohne technische Ausbildung Angebote in der Blechfertigung kalkulieren. Die Cloud-Anwendung deckt alle Bedürfnisse der Branche ab und erstellt in wenigen Minuten eine verlässliche Kalkulation auf Basis realer Daten. Lantek auf der EuroBLECH in Hannover vom 25. bis 28. Oktober: Halle 11, Stand C08 Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen. Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com Firmenkontakt

