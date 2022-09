Startseite Geheimnisvolle Magie in einer mystischen Gegend voller Sagen Pressetext verfasst von keysell.de am Mo, 2022-09-19 11:33. Alles begann in Transsilvanien, im Herzen Rumäniens. Dort, wo Bram Stoker seine Inspiration holte und mit Vlad Tepes als Vorbild den berühmten „Graf Dracula“ erschuf, an jenem Ort fand Uwe Milbrandt einen weisen Mann, der ihm die wahre Kunst der Magie beibrachte.

Der Grandmaster der Magie erfuhr bereits in jungen Jahren, was es heißt, eine besondere Gabe zu besitzen. Im Alter von 14 Jahren erkannte der Magier, dass er Fähigkeiten und Energien besaß, welche anderen enthalten blieben. Dies hatte zur Folge, dass sich einige von ihm abwandten, weil die Geistesgabe des Jungen sie schlicht überforderte. Und dennoch ließ sich Uwe Milbrandt nicht entmutigen und diente denjenigen, die seine Gabe und Bereitschaft zu helfen, dankend annahmen. Da, wo die alten Meister zu Hause sind

Rumänien mit seiner beeindruckenden Landschaft, den vielen Burgen und mystischen Wäldern wurde bald zur Wahlheimat des Deutschen. Im Gebiet von Transsilvanien, umhüllt von den Karpaten, begann er sein Wissen und seine Weisheit zu vertiefen und konzentrierte sich auf die Lösung „schwieriger“ Situationen. Es ist kein Geheimnis, dass die alten Meister der Magie bereits vor langer Zeit ihr Können eingesetzt haben und den Menschen mit magischen Ritualen zum Liebesglück verhalfen.

Hier in Siebenbürgen lernt er den großen Magier kennen, welcher ihn in die geheimnisvolle Magie einführt. Inmitten der Natur, jenseits vom Luxus, lebt er viele Jahre abgeschieden und widmet sich der Magie. Erst hier erkennt er die wichtigen Dinge des Lebens und welche Eigenschaften dabei entstehen können. Besuchen Sie die Webseite und erfahren Sie mehr über die schwere, aber erkenntnisreiche Zeit in Transsilvanien, der Heimat von Vlad Tepes. Was geschah in den geheimnisumwobenen Wäldern Rumäniens? Was erlebte der Grandmaster der Magie im Land der Mythen? Welche Erfahrungen durfte er erleben, mit dem großen Meister, da, wo die alten Magier zu Hause waren.

Mehr Informationen auf: https://www.hellseher-magier.com/grandmaster-der-magie-ueber-mich

