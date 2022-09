Startseite Kleine Unternehmen brauchen Unterstützung statt weiter belastet zu werden Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-19 11:31. Im Gespräch mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften hat Bundeskanzler Scholz gestern eine steuerfreie Einmalzahlung von bis zu 3000 Euro durch die Tarifpartner vorgeschlagen. "Als Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wir schockiert über solche Aussagen. Vorschläge wie diese spalten die Wirtschaft und teilen Arbeitnehmer in zwei Klassen auf: Die, welche bei großen Firmen angestellt sind und einen Energiezuschuss bekommen und andere, deren Arbeitgeber weniger oder gar keinen Energiezuschuss auszahlen können. Dies wäre eine unfaire Behandlung der Mitarbeiter und bringt kleine und mittelständische Unternehmen in Zugzwang. Viele unserer Mitglieder können solch einen Betrag schlichtweg nicht an ihre Mitarbeiter bezahlen. Fast alle Unternehmen stehen massiv unter Druck durch die gestiegenen Lohn- und Energiekosten. Es drohen jetzt schon Betriebsschließungen, die durch solche Forderungen noch mehr heraufbeschwört werden", so Liliana Gatterer, Präsidentin vom Bund der Selbständigen Deutschland e.V. Bund der Selbständigen | Wir Unternehmen. Der BDS Deutschland ist der Dachverband von eigenverantwortlichen und werteorientiert arbeitenden Unternehmerinnen und Unternehmern, die in einzelnen Mitgliedsverbänden organisiert sind. Wir sind konstruktive, engagierte und aktive Akteure in einer lebendigen und vielfältigen Zivilgesellschaft im Rahmen unseres demokratischen Rechtsstaates. Viele tausend kleine und mittelständische Unternehmen sind in regionalen und überregionalen Unternehmensverbänden organisiert. Zentrale Aufgabe des BDS Deutschland ist die bundes- und europapolitische Vertretung der Interessen aller hier organisierten Unternehmen wie: Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Hamburg | Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern | Bund der Selbständigen Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. | Bund der Selbständigen /Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Sachsen | Bund der Selbständigen Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | mib - Mittelstand in Bayern Vereinigung der Selbständigen und mittelständischen Unternehmer e.V. | Bund der Selbständigen und Freiberufler Landesverband Berlin / Brandenburg e.V. | Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. | Bund der Selbständigen - Gewerbeverband Thüringen e.V. | German Mittelstand e.V. Firmenkontakt

