Startseite Professionelles Webdesign für Jedermann Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-19 08:43. Die Syntico GmbH ist mehr als nur ein Webdesign-Unternehmen - Agentur mit Fokus auf Kundenbedürfnisse Heutzutage findet man Webdesigner wie Sand am Meer. Nahezu jeder bietet diesen Dienst an. Ob es der Sohn von einem Arbeitskollegen oder des Nachbarn ist, derjenige der sich etwas mit dem Thema Beschäftigt hat und sich seine Sporen verdienen möchte und die, die das aus Leidenschaft tun. Dadurch gibt es natürlich eine enorme Preisspanne, von 150 Euro bis 15.000 Euro pro Webseite und noch viel mehr. Und genau bei diesem Punkt fangen meistens die Probleme bei den meisten Kunden an. Die zukünftigen Webseiteninhaber wissen nicht genau, wen sie engagieren sollen. Einige wollen ggf. nur einen kleinen Onlineshop für einen Nebenverdienst, die anderen wollen ein Unternehmen gründen und hauptberuflich durchstarten. Jedoch wenn das Anfangsbudget nicht sehr üppig ausfällt, sind bereits einige Angebote von Online-Agenturen meist nicht mehr relevant. Die Syntico GmbH hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt und die ideal Lösung für dieses Problem gefunden. Die Syntico GmbH ist eine Online-Marketing- und Webdesign-Agentur. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von digitalen Dienstleistungen an, vom "konservativen" Webdesign über Grafikdesign bis hin zu kundenspezifischen Programmierlösungen. Bei der allgemeinen Webseitenerstellung spielen viel Faktoren eine Rolle und bestimmen am Ende den Preis. Beispielsweise das Design: Soll es ein Design "von der Stange" sein, welches auf den Kunden angepasst werden soll? Liefert der Kunde ein Design, welches umgesetzt werden soll oder soll das Design von Grund auf durch den Webdesigner erstellt werden? Dazu kommt, ob die Webseite spezielle Funktionen haben soll? Wie zum Beispiel ein Finanzierungsrechner o.Ä. Wie viele Unterseiten soll die Webseite haben? Und wie sieht es mit den Seiteninhalten aus? Wird dieser durch den Kunden erstellt oder soll dieser auch durch die Agentur erstellt werden? All diese Faktoren bestimmen am Ende den Preis. In der Regel kostet meist eine repräsentative Webseite bei der Syntico GmbH im Schnitt zwischen 2.500,-EUR bis 5.000,-EUR. Nicht jeder Kunde kann oder will dieses hohe Investitionskapital aufbringen. Daher hat Syntico die Marke SOWNT geschaffen. Hier bietet die Syntico GmbH Webseiten zur Miete an. Dieses kann man sehr gut mit einem Leasingwagen vergleichen. Der Kunde kann seine Webseite frei nach seinen Wünschen zusammenstellen lassen, mit allen Funktionen, Designs und Unterseiten die er möchte und zahlt monatliche einen Beitrag, welche sich aus den gewählten Optionen zusammensetzt. Eine Mietwebseite gibt es bereits ab 29,-EUR monatlich. Domain, E-Mail-Postfächer und ausgewählte Designs gehören schon zur Grundausstattung. Natürlich gibt es hier auch einen Haken: Domaininhaber und Administrator bleibt die Syntico GmbH. Natürlich kann man die Webseite auch gleich kaufen, jedoch ist hier natürlich gleich ein höherer Kostenblock am Anfang fällig. Aber genau hierfür hat die Syntico GmbH auch eine Lösung. Der Kunde kann seine Webseite anfangs mieten und ähnlich wie bei einem Leasingvertrag, kann der Kunde am Ende der Laufzeit die Webseite zu einem geringeren Preis kaufen, verlängern oder den Vertrag beenden.

Dadurch reduziert Syntico den anfänglichen Kostenaufwand und minimiert das Risiko von finanziellen Engpässen beim Start eines Unternehmens. Der Ablauf für eine Mietwebseite bei der Syntico GmbH ist genauso wie bei der allgemeinen Webseitenerstellung. Die Mitarbeiter sprechen mit dem Kunden über seine Ziele, Wünsche, Visionen und was er anbieten möchte. Danach erhält der Kunde 3 Designvorschläge und kann hier auch nochmal Anpassungen vornehmen lassen. Sobald das ideale Design gefunden wurde, welches dem Kunden zusagt, wird dieses umgesetzt. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit den Entstehungsprozess seiner Webseite mit zu verfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten, erhält der Kunde eine Einweisung für die Bedienung seiner Webseite, wie er Grafiken und Texte ändern kann oder weitere Unterseiten hinzufügen kann. In diesem Beratungsprozess erhält auch der Kunde zahlreiche Tipps, wie er seine Sichtbarkeit online verbessern kann und mehr Kunden für sich gewinnen kann. Dazu kommt, alle Kunden der Syntico GmbH erhalten einen kostenlosen Support für die Nutzung ihrer Seite. Die Syntico GmbH ist eine Online-Marketing- und Webdesign-Agentur. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von digitalen Dienstleistungen an, vom Webdesign über Grafikdesign bis hin zu kundenspezifischen Programmierlösungen. Kontakt

Syntico GmbH

Stefan Klöhn

Meußlitzer Straße 47

01259 Dresden

035120256740

035120256747

s.kloehn@syntico.de

https://www.syntico.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten