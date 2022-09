Startseite Ausbildung zum pferdegestützten Coach Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-19 08:27. Nachhaltiges Coaching für die Herausforderungen der Zeit Die Academy of Horseassisted Coaching ist ein Bildungswerk für pferdegestütztes Coaching und startet am 01. Oktober 2022 eine weitere Ausbildungs Staffel. Regelmäßige Online-Seminare & Fragerunden, Selbststudium und Präsenztage bietet diese Ausbildung zum pferdegestützten Coach. Diese kombinierte Form ist so bisher noch nicht am Coachingmarkt bekannt. Damit soll die Qualität der Coachings erhöht und eine zielgerichtetere Arbeit mit den Coachees gewährleistet werden.

Die Ausbildung ist modular aufgebaut und in 6 Ausbildungsmodule unterteilt. Diese beinhalten Wissen in den Bereichen allgemeines Pferdewissen, Tierpsychologie, Bodenarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, systemisches Coaching nach der Rootfinder® Methode, Führungskräfte- und Teamentwicklung, Stressbewältigung & Prävention und unterstützendes Wissen zum Thema Selbstständigkeit, sowie rechtliches. Die Wissensvermittlung erfolgt in Webinaren und im Selbststudium. Die Präsenztage festigen dieses Wissen in der Praxis. Die Mission der Academy of Horseassisted Coaching ist es, die Qualität der Coachings zu erhöhen, eine bessere und zielgerichtetere Arbeit mit den Coachees zu gewährleisten und vor allem, zu erkennen, welches Pferd für die Aufgabe geeignet ist und wie es beitragen kann. Die Ausbildung setzt auf eine längere Begleitung der zukünftigen Coaches, nämlich 6 Monate in Modulen on- und offline, sowie Präsenztagen Die Academy of Horseassisted Coaching ist ein Bildungswerk für pferdegestütztes Coaching auf höchstem Standard

