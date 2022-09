Startseite Marktführende Lösungen mit Angular, React, Flutter, Umbraco und Low-Code Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-19 07:56. Objectivity arbeitet mit Technologien, die einen Unterschied machen Was uns als Technologiepartner auszeichnet? In Sachen neuester Technologien sind wir immer auf dem neuesten Stand, prüfen und validieren Trends. Unser Research wird auf Führungsebene angetrieben, geleitet von unserem CTO und von engagierten Technologie-Communitys durchgeführt, die sich innerhalb unseres Unternehmens befinden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die von uns empfohlene Technologie von einem erfahrenen Experten ausgewählt und gründlich auf Ihre Herausforderung geprüft wurde. Bevor eine Technologie bei einem Kunden angewendet wird, ist es entscheidend die Anforderungen zu verstehen und die richtige Technologie individuell zu wählen. Deshalb ist eine breite Aufstellung in der IT-Branche ein Muss. Angular (https://www.objectivity.de/dienstleistungen/angular-development-services...) ist eine Open-Source-Entwicklungsplattform, die ein Framework, Bibliotheken und eine Reihe von Entwicklertools umfasst. Das Angular-Framework ermöglicht es Teams, skalierbare Webanwendungen zu entwickeln. Besonders beliebt ist React JS (https://www.objectivity.de/dienstleistungen/react-js-development-service...) - sowohl als Grundlage für die gesamte Anwendung als auch als Ergänzung bestehender Lösungen mit neuen Features einfach zu implementieren. Es nutzt bekannte und bewährte Konzepte, weshalb es von IT-Architekten und Entwicklern oft empfohlen wird. Und dann kam Flutter (https://www.objectivity.de/dienstleistungen/flutter-app-entwicklung/) - ein App-Entwicklungs-Framework, das von Google erstellt und betrieben wird. Es ist eine der neuesten plattformübergreifenden Technologien und hat in den letzten Jahren schnell an Popularität gewonnen. Flutter ermöglicht einen reibungslosen Entwicklungsprozess und eine Omnichannel-Benutzererfahrung über Web- und mobile Anwendungen hinweg. Aber welche Technologie und welches Konzept für Ihr Unternehmen gewählt wird, hängt von mehreren Faktoren ab - am wichtigsten ist es, dass Ihr Technologiepartner sie alle kennt und Sie unterstützt die beste Lösung zu finden. Unsere Kollegen sind Code-Nerds, aber genießen auch die Einfachheit und intuitive Nutzung von aufsteigenden Technologien wie Umbraco (https://www.objectivity.de/dienstleistungen/design-entwicklung/umbraco-w...)als Content-Managment-System: Flexibel, einfach, Out-of-the-Box Features - eine Lösung für mittelständische und große Unternehmen. Und was die Entwicklung angeht, sind wir große Fans von Low-Code-Plattformen, weil sie es erlauben Anwendungen blitzschnell, simple und effizient zu erstellen und der Kunde kann schnell eingearbeitet werden und viele Aufgaben selbst übernehmen. Skalierbar, benutzerfreundlich und flexibel mit sofortigen Business Value - das ist Low-Code (https://www.objectivity.de/dienstleistungen/design-entwicklung/low-code/). Objectivity wurde 1991 gegründet und ist ein inhabergeführtes, werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen - spezialisiert auf die Bereitstellung kundenspezifischer Softwarelösungen, digitaler Transformation und IT-Consulting. Es wird innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how eingesetzt, um weltweit Kunden zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen. Kontakt

Objectivity GmbH

Przemys?aw Uliasz

Neue Mainzer Str. 75

60311 Frankfurt am Main

+48666057424

marketing@objectivity.co.uk

https://www.objectivity.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten