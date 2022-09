Startseite Weg von Energieabhängigkeiten - hin zu Wasserstoff und Elektromobilität Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-09-19 04:17. Globale Netto-Null-Ziele erfordern bedeutende Veränderungen. Dies könnte auch mit Wasserstoff funktionieren. Platin spielt eine große Rolle im Bereich Wasserstoff. Grüner Wasserstoff wird eine größere Bedeutung erlangen, nachdem es das Ziel gibt Gasimporte aus Russland zu ersetzen. Die Energiewende und die Dekarbonisierung sind nur unter Einsatz verschiedener neuer Technologien zu schaffen. Die Bereiche Schmuck, Industrie und der Automobilsektor sind Platin-Verbraucher und die Zukunft für das Metall erscheint vielversprechend. Für 2022 rechnet das World Platinum Investment Council mit einem Rückgang des gesamten Platinangebots um acht Prozent. Zum einen ging das Bergbauangebot zurück. Zum anderen verringerte sich das Recycling von Platin aus gebrauchten Autokatalysatoren im zweiten Quartal 2022 um 20 Prozent. Grund waren die Halbleiterchipknappheit und die damit geringere verfügbare Zahl von Neuwagen. Autos wurden also länger gefahren und so schrumpft das Recyclingangebot. Doch langfristig wird eine Normalisierung zu erkennen sein. Die Automobilnachfrage nach Platin im zweiten Quartal 2022 stieg um acht Prozent. Platin ist neben Palladium und Gold ein Rohstoff, den zum Beispiel Sibanye-Stillwater - https://www.youtube.com/watch?v=C4AuVwsTrhU - produziert (USA und Afrika). Im Bereich Elektromobilität ist Kobalt einer der wichtigsten Rohstoffe für die Lithium-Ionen-Batterien. Kobalt, das einmal nicht aus dem problembehafteten Kongo stammt, gibt es bei Mawson Gold - https://www.youtube.com/watch?v=0qzTdBdNUXg -. Das zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot liegt im Norden von Finnland. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

