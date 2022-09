Startseite Personalmitteilung: Andreas Hermansdorfer neuer Technikleiter Fraikin Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2022-09-18 20:02. Mit Rolf Jan Zimmermann hat Fraikin Deutschland auch seine Regionalleitung Ost neu besetzt Unterschleißheim, 18. September 2022 - Andreas Hermansdorfer (39) hat bei der Nutzfahrzeugvermieterin Fraikin Deutschland GmbH die Leitung der Bereiche Technik & Operations übernommen. Der ausgebildete Kfz-Mechaniker, Diagnosetechniker und Kfz-Technikermeister verfügt über eine geballte Branchenaffinität und war zuletzt Serviceleiter bei der Henne Nutzfahrzeuge GmbH (Heimstetten) sowie Werkstattleiter Nutzfahrzeuge im Autohaus Nagel GmbH & Co. KG (Neufahrn bei Freising). Mit Rolf Jan Zimmermann (49) hat Fraikin Deutschland auch seine Regionalleitung Ost neu besetzt. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann begann als Disponent in der Familien-Spedition. Weitere berufliche Stationen waren Vergölst, Skoda Autohaus Rüdiger, BTI sowie Lode und Boels. Vor seinem Wechsel zu Fraikin arbeitete Zimmermann als Verkaufsleiter und Key-Account-Manager bei der BayWa AG. Mit ihrer fast 80-jährigen Erfahrung und einem Umsatz von 965 EUR (2021) ist die französische Fraikin Group eine der markführenden Partnerinnen für Flottenmanagement in Europa, Mittelost und Afrika. Das 1944 von Gerard Fraikin gegründete Unternehmen verfügt in 171 Niederlassungen über 60.000 Einheiten. Wobei rund 3.500 Mitarbeitende durch die professionelle Unterstützung von Mietern bei der Definition bedarfsgerechter Lösungen für ein absolut zeitgemäßes Flottenmanagement sorgen. Unter Leitung ihres neuen CEO Yves Alexandre Petin läuft gegenwärtig eine strategische Neuausrichtung und Marktausschöpfung der Gruppe hinsichtlich Nachhaltigkeit, Alternativ-Antriebe sowie digitaler Mobilitätslösungen. Das gilt auch für die seit 2021 von Silke Stubenrauch geführte Fraikin Deutschland GmbH. Gegenwärtig erfolgt hier eine gezieltere Fokussierung, klarere Positionierung sowie Erweiterung der Marken- und Fahrzeugvielfalt. Verbunden sind diese Maßnahmen mit einem Ausbau der Organisation und einer Verstärkung der digitalen, automatisierten Prozesse. Auch in Deutschland offeriert Fraikin Flottenbetreibern die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Mobilitätslösungen. Das Full-Service-Mietangebot umfasst generell: Gemeinsame Analyse des jeweiligen Fahrzeugbedarfs, Beratung, Finanzierung, Versicherung und Kfz-Steuer, Wartung, Reparatur, Pannendienst 24/7, europäisches Netzwerk, Fuhrparkverwaltung, Telematik sowie eine absolut faire und transparente Fahrzeugrückgabe nach Vertragsende. Firmenkontakt

