Startseite Einem treuen Pferd immer ganz nah sein. Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2022-09-18 16:34. Schmuck exklusiv für Reiter:innen und Pferdeliebhaber:innen. Pferde sind wundervolle Wesen. Wegbegleiter, Freunde und Seelengefärten.

www.schmuck-vom-deich.de bietet Menschen die Pferde lieben und begleiten eine besondere Art der Schmuckanfertigung an, Schmuck mit Pferdezahn. Schmuck mit Zahn könnte manch Einem befremdlich erscheinen, tatsächlich können Zähne aber so beschliffen werden, dass sie zu neutralen, oft wunderschön gemaserten Schmucksteinen verwandelt werden mit denen sich wunderschöne Schmuckstücke anfertigen lassen.

Aber gerade bei Pferdezähnen gibt es oft den Wunsch die Kaufläche sogar zu erhalten mit ihren Wölbungen und Furchen. Diese Schmuckstücke tragen dann den direkten Bezug zum Pferd und die emotionale Verbundenheit in sich mit denen das Pferd geliebt wird.

Ein Pferd hat sehr geeignete Zähne für die Schmuckanfertigung. Es können hier auch alle Arten von Pferdezähnen dafür verwendet werden: Milchzähne, Milchzahnkappen, Wolfszähne, Backenzähne, Schneidezähne. Auch der Zustand ist tatsächlich völlig egal. Durch das Beschleifen wird aus jedem Zahn ein schöner Schmuckstein.

Auch die Größe ist nicht von Belang, wenn es nur ein ganz kleines Stückchen Zahn gibt, lässt sich auch daraus bei www.schmuck-vom-deich.de ein wundervolles Schmuckstück anfertigen. Die Fassungen werden nämlich für jede individuell geschliffene Form eigens angefertigt. Von daher kann der Schmuckwunsch des Kunden aus jeder Art und Größe des Zahnes verwirklicht werden. Zuerst werden die Formen aus den Zähnen geschliffen und dann erst passend dazu die Fassungen agefertigt.

Ob es ein vierblättriges Kleeblatt oder ein Yin&Yang Anhänger aus Pferdezahn sein soll, Ihren Ideen sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Tief berührend wird es, wenn das Pferd schon gestorben ist, es aber zufällig noch einen Zahn gibt. Dann liegt so viel Gefühl und Liebe in dem Schmuckstück.

Tief berührend wird es, wenn das Pferd schon gestorben ist, es aber zufällig noch einen Zahn gibt. Dann liegt so viel Gefühl und Liebe in dem Schmuckstück.

Eine wundervolle Art der Erinnerung an ein geliebtes Tier und treuen Begleiter, einem Herzenspferd.

Schmuck vom Deich

Melanie Rundel-Milzner

Olympiastrasse 1, 3

26419 Schortens

0171-6505032

info@schmuck-vom-deich.de

