Startseite alps-resorts.com - Unvergessliche Ferienhaus-Urlaube mit der Familie oder Freunden Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-09-18 00:59. www.alps-resorts.com - ALPS RESORTS betreibt Top-Urlaubsresorts in Österreich und Bayern Unvergessliche Wohlfühlauszeiten mit der ganzen Familie oder guten Freunden gesucht? Egal, ob Baden oder Radfahren im Sommer, Walking oder Mountainbiken im Frühling, Bergwandern und Relaxen im Herbst oder Skisport im Winter - die eindrucksvollen Glamping-Resorts, gemütlichen Ferienwohnungen (FEWO) und stilvollen Ferienhäuser von ALPS RESORTS ermöglichen unvergessliche Natur-Urlaube in den Alpen von Österreich und Bayern. Einige Ferienwohnungen, Glamping-Resorts und Ferienhäuser sind auch mit privatem (Whirl-)Pool, eigener Sauna oder Hund buchbar. Urlaubern stehen 30 unterschiedliche Holiday Homes zur Verfügung. In den unterschiedlichen Urlaubsregionen (Tirol, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Bayern) warten verschiedenartige Kulinarik-, Sport-, und Freizeitangebote darauf entdeckt zu werden. Generell ist im Rahmen von naturnahen Wohlfühlurlauben vieles möglich. Erholung, Entspannung, Genuss und eine aktive Freizeitgestaltung schließen einander keinesfalls aus. Die Ferienunterkünfte von ALPS RESORTS bieten den perfekten Erlebnisrahmen für unvergessliche Ferienhaus-Urlaube mit der ganzen Familie oder guten Freunden. Alle weiterführenden Informationen zu den vielseitigen Urlaubsunterkünften von ALPS RESORTS findet man ab auch auf: www.alps-resorts.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ALPS RESORTS

