Startseite alps-resorts.com - Ferienhaus-Urlaub in Österreich und Bayern mit Familie oder Freunden Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2022-09-18 00:10. Nachhaltige Wohlfühlauszeit mit der ganzen Familie und/oder guten Freunden gesucht? Eines ist auf jeden Fall sicher: Egal, ob Bergsteigen im Sommer, Radfahren im Frühling, Wandern im Herbst oder Skifahren im Winter - die stilvollen Glamping-Resorts, vollausgestatteten Ferienwohnungen und komfortablen Ferienhäuser von ALPS RESORTS ermöglichen immer wieder aufs Neue unvergessliche Natur-Kurzurlaube in den bayerischen und österreichischen Alpen. Einige Ferienwohnungen, Glamping-Resorts und Ferienhäuser sind auch mit privatem (Whirl-)Pool, eigener Sauna oder Hund buchbar. Kurzurlaubern aus allen europäischen stehen 30 unterschiedliche Holiday Homes zur Verfügung. In Österreich und Bayern ist immer etwas los: In den unterschiedlichen Urlaubsregionen (Tirol, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Bayern) warten verschiedenartige Kulinarik-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote darauf entdeckt zu werden. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zu den vielseitigen und gemütlichen Ferienunterkünften von ALPS RESORTS findet man ab sofort auch auf: www.alps-resorts.com ALPS RESORTS - www.alps-resorts.com

