Startseite Wie 800 ehrenamtliche Scientology Geistliche, die am Ground Zero halfen, eine Bewegung ins Leben riefen Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2022-09-16 20:21. Die Terroranschläge vom 11. Sept. markierten einen Wendepunkt für die ehrenamtlichen Scientology Geistlichen. Aus dem Rauch und Staub, der vor 21 Jahren das untere Manhattan verschlang, erhob sich eine humanitäre Bewegung, stärker denn je zuvor und bekannt für ihre Hilfe und ihr Engagement: die Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen ? ein religiöser Sozialdienst der Scientology Kirche. Mehr als 800 Ehrenamtliche Scientology Geistliche waren nach dem Angriff auf das World Trade Center im Einsatz. Sie reisten aus ganz Amerika und aus dem Ausland an, um die Einsatzkräfte zu unterstützen und Ordnung ins Chaos zu bringen. Und das taten sie auch während der gesamten acht Monate dauernden Rettungs- und Bergungsarbeiten. „Zu jeder Zeit versammelten sich weit über 100 ehrenamtliche Geistliche der Scientology Kirche um die Überreste des World Trade Centers“, schrieb die New York Times am 20. September 2001. „Am Tag des Angriffs brachten sie den Arbeitern Essen... Wenn die Rettungskräfte aus den Trümmern taumeln, versuchen die Geistlichen, die an ihren T-Shirts zu erkennen sind, den Geist der Arbeiter zu fokussieren und ihre Körper wiederzubeleben.“ „Die ehrenamtlichen Geistlichen arbeiteten mit großer Energie und großem Mitgefühl am Ground Zero und halfen, die körperlichen und seelischen Belastungen der Rettungskräfte zu lindern“, schrieb ein New Yorker Polizeichef als Dank. „Die Organisation, die Fürsorge und die Hingabe Ihrer ehrenamtlichen Geistlichen waren außergewöhnlich; sie werden hoch geschätzt und diejenigen, die ihre Hilfe erhielten, werden sie noch lange in Erinnerung behalten.“ Innerhalb weniger Stunden nach den Terroranschlägen gab das kirchliche Oberhaupt der Scientology, David Miscavige, eine Richtlinie heraus, die an alle Scientologen verteilt wurde. Ihr Titel: „Der Weckruf“. Wie der Titel schon sagt, wurden darin die Scientologen aufgefordert, dieses Ereignis als einen Wendepunkt zu betrachten. Und das taten sie auch. Zum Zeitpunkt des 11. September 2001 gab es weltweit 6.000 Ehrenamtliche Geistliche. Heute gehören die Ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology zu den anerkanntesten unabhängigen Hilfsorganisationen der Welt, mit Hunderttausenden, die auf Abruf bereitstehen, um auf große und kleine Katastrophen zu reagieren. Ob sie bei Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen helfen oder auf die Bedürfnisse ihrer Nachbarn und Gemeinden reagieren, das leuchtend gelbe T-Shirt der Ehrenamtlichen Geistlichen ist zu einem Symbol der Hilfe geworden. „Die Lösungen für die Probleme dieses Planeten werden nicht im Materiellen zu finden sein", sagte David Miscavige, als er beschrieb, was diese Tragödie für die Kirche bedeutet. "Daran kann kein Zweifel bestehen. Denn wenn diese Lösungen den Krieg zwischen den Nationen nicht verhindern können, wie kann man dann erwarten, dass sie Fragen wie Liebe, Glück oder Seelenfrieden beantworten?“ Er wies auch darauf hin, dass die Hilfe in Katastrophengebieten nur ein Teil des Gesamtbildes ist. „Denn während wir unter den schlimmsten Umständen helfen können, wenn das Mitgefühl selbst von jedem Menschen verlangt, einander zu helfen, was ist mit den alltäglichen Katastrophen, die unter der sozialen Struktur schwelen? Die Eheprobleme und familiären Zwistigkeiten, die jeden Tag Leben zerstören? Das straffällige Kind und der Elternteil, der keine Hilfe findet? Ganz zu schweigen von Unterdrückung und Depression, bei denen Menschen sich allzu oft - da keine andere Hilfe in Sicht ist - den Drogen als letzter Hoffnung zuwenden, um den seelischen Schmerz zu betäuben? Und das ist die größere Geschichte unserer ehrenamtlichen Geistlichen... Sie sind überall zu sehen, in allen Ländern der Welt, und bringen wirksame Lösungen, bevor es zu spät ist. Ständig besuchen sie neue Gemeinden, um Hilfe anzubieten - von Eheproblemen über Nachhilfeunterricht für Kinder bis hin zur Beratung für einsame Menschen.“ Die Pandemie war ein praktisches Beispiel für den Umfang und die Wirksamkeit der Bewegung. Ehrenamtliche Geistliche der Scientology halfen während des Lockdowns in ihren Gemeinden, Lebensmittel und Medikamente auszuliefern, Hilfstelefone zu betreiben, medizinisches Fachpersonal in COVID-Test- und Impfzentren zu unterstützen und überlastetes medizinisches Fachpersonal bei der Pflege älterer Bewohner in Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen. Sie wandten sich an andere Religionsgemeinschaften und boten Schulungen und Hygienemaßnahmen an, um die Sicherheit ihrer Gemeinden zu gewährleisten. Sie verteilten Millionen von Aufklärungsbroschüren, um den Menschen zu helfen, die Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen und anzuwenden und so die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Bewegung der Ehrenamtlichen Geistlichen ist zu einer echten Basisbewegung geworden, mit Hunderten von neuen Gruppen in Städten und Dörfern von Südafrika und Uganda bis Nepal, Papua-Neuguinea und ganz Lateinamerika. Im Scientology Network finden Sie „Scientology: Werkzeuge für das Leben“, eine filmische Einführung in die grundlegenden Prinzipien und Technologien, die die Ausbildung dieser Freiwilligen beinhalten. Die „Werkzeuge für das Leben“ – Kurse sind kostenlos auf der Scientology-Website verfügbar. Sie bieten praktische Fertigkeiten, die jeder erlernen und anwenden kann, um Probleme zu überwinden, ein glücklicheres Leben zu führen und das Leben der Menschen in seinem Umfeld zu verbessern. Jede Woche absolvieren Hunderte von neuen Ehrenamtlichen Geistlichen alle 19 Kurse und werden so zu wertvollen Mitgliedern des Teams. Als L. Ron Hubbard, der Gründer der Scientology, in den 1970er Jahren das Programm der Ehrenamtlichen Geistlichen ins Leben rief, schrieb er: „Wenn jemandem das Verbrechen, die Grausamkeit, die Ungerechtigkeit und die Gewalt in dieser Gesellschaft nicht gefällt, kann er etwas dagegen tun. Er kann ein Ehrenamtlicher Geistlicher werden und dabei helfen, sie zu zivilisieren, ihr Gewissen und Freundlichkeit und Liebe und Freiheit von Mühsal zu bringen, indem er ihr Vertrauen, Anstand, Ehrlichkeit und Toleranz einflößt.“ Die Aufgabe eines Ehrenamtlichen Geistlichen ist es, „seinen Mitmenschen auf freiwilliger Basis zu helfen, indem man dem Leben anderer wieder einen Sinn, Wahrheit und spirituelle Werte gibt“. Ihr Motto: „Ein Ehrenamtlicher Geistlicher verschließt seine Augen nicht vor dem Leid, dem Übel und der Ungerechtigkeit des Daseins. 