Startseite Entspanntes Arbeiten Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-16 15:35. Beim Experten für Relaxliegen werden Mitarbeiter/innen gesucht. Ob diese ein entspanntes Arbeitsfeld erwartet, wir hier verraten. Wie entspannt arbeiten funktioniert, wissen die Experten von First Class Holz ganz genau. Das Unternehmen ist auf Relaxliegen , Wellnessliegen und Saunaliegen spezialisiert, bietet aber auch Sitzmöbel für Büros und Besprechungsräume an. Unter dem Motto "Dynamisch Sitzen" findet man im First Class Holz Sortiment Stühle, die besten Komfort bieten und dabei unterstützen, Rückenproblemen vorzubeugen. Für das eigene Büro wird nun ein/e Sachbearbeiter/in gesucht, die neben dynamischen Sitzmöbeln noch einige andere Vorteile erwarten kann. In dem familiengeführten Unternehmen legt man Wert auf gutes Betriebsklima, der Tätigkeitsbereich umfasst unter anderem den Umgang mit Kunden auf internationalem Niveau und wird dementsprechend entlohnt. Aus- und Weiterbildungen werden gefördert und wer möchte, kann einen Teil der Arbeitszeit im Home Office leisten. Wenn das nicht nach einem Top Angebot klingt! Das Bewerbungsschreiben wird garantiert all jene Menschen ansprechen, die gern mit Kunden und Kundinnen in Kontakt sind und die Vorzüge von Möbeln aus eigener Manufaktur schätzen und lieben. Wer also Relaxliegen und Wellnessmöbel nicht nur schätzt, sondern auch anderen Menschen empfehlen möchte und dabei das wertschätzende Umfeld in einem Familienunternehmen erleben möchte, sollte rasch seine Bewerbung schicken. Alles über First Class Holz, die Produkte sowie das Team finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.first-class-holz.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: First Class Holz GmbH

email : office@first-class-holz.at "Hohe Funktionalität mit tollem Design", so lautet der Leitsatz von "First Class Holz". DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen. Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

