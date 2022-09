Startseite Deutschland-Premiere: HWNtec präsentiert Piaggio Porter NP6 Allrad Cucini Donkey 2.0 4x4 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-16 12:45. Die Firma HWNtec (Hesse Winterdienst- und Nutzfahrzeugtechnik) bringt in enger Kooperation mit dem Hersteller Cucini Officine Srl. aus Italien das Donkey 2.0 4x4 Allradsystem für den Piaggio Porter NP6 auf den deutschen Markt. Der DONKEY 2.0 4X4 in Verbindung mit dem Piaggio NP6 ist eine nahezu unaufhaltsame Kombination, die mit allen verfügbaren Aufbauten der Cucini-Produktpalette individuell konfiguriert werden kann. Die Modifikation sorgt für mehr Stabilität dank der Stärke des zuschaltbaren Allradantriebs gepaart mit der Vielseitigkeit der untersetzten Gänge. Dieser revolutionäre Allradantrieb ist eine konsequente Weiterentwicklung des Piaggio Porter 4x4-Projekts, welches von Officine Cucini Srl. im Jahr 2013 konzipiert und entwickelt wurde. Mit dem neuen Piaggio NP6 Allrad 4x4 konnten die Eigenschaften dieses vielseitigen Transportfahrzeugs auf eine neue Stufe gehoben werden. Diese bietet größere Effizienz, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit, damit das Fahrzeug unter allen Bedingungen einsatzfähig und wesentlich kraftvoller ist. Weitere Informationen zu diesem Fahrzeug sind abrufbar unter: www.piaggio-allrad.de Überzeugen Sie sich selbst von den umfangreichen Möglichkeiten, die HWNtec für Gewerbe- und Endkunden anbieten kann unter: www.hwn-tec.de Die Firma Hesse Winterdienst- und Nutzfahrzeugtechnik (HWNtec) hat sich seit über 15 Jahren auf die Umrüstung und Aufrüstung von Nutzfahrzeugen des italienischen Herstellers Piaggio Commercial spezialisiert. Das neue Modell Piaggio Porter NP6, welches im Jahr 2021 seinen Markteintritt feierte, ist eine besonders flexible Plattform für das Produktsortiment des Unternehmens aus Thüringen. HWNtec führt aktuell die größte Palette von Sonderumbauten für dieses Fahrzeugmodell in Deutschland. Unter anderem ist die komplette Umrüstung des NP6 zu einem voll funktionalen Winterdienstfahrzeug mit hochwertiger, modernster Schiebe- und Streutechnik des finnischen Herstellers Hilltip möglich. Dabei kommt entweder ein grades Schiebeschild oder ein Keil-Vario-Schiebeschild zum Einsatz sowie verschieden große Streusysteme mit bis zu 850 kg Streugut. Durch diese technische Basis sind auch Sonderaufbauten wie Kräne direkt montiert auf die Ladefläche, Hakengeräte mit Absetzmulde, Grasaufsätze, Kofferaufbauten und Hebetechnik mit Bühne oder Hebekorb möglich. HWNtec arbeitet mit namhaften Zulieferern zusammen, um zukünftig eine noch breitere Produktpalette im Bereich Piaggio NP6 Nutzfahrzeuge zu ermöglichen. Außergewöhnlicher Kundenservice, attraktive Leasing- und Mietkaufkonditionen, schnelle Ersatzteillieferungen und umfassende individuelle Beratung gehören zum Standard bei HWNtec. Überzeugen Sie sich selbst von den umfangreichen Möglichkeiten, die Hesse Winterdienst- und Nutzfahrzeugtechnik für Gewerbe- und Endkunden anbieten kann unter: www.hwn-tec.de Firmenkontakt

HWNtec - Hesse Winterdienst- und Nuztzfahrzeugtechnik

Markus Große

Siedlung 19 a

37355 Niederorschel

+49(0)36076 / 415641

+49(0)36076 / 138948

markus.grosse@hwn-tec.de

https://www.hwn-tec.de/ Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49(0)36076 / 138948

dialog@pr4you.de

www.pr4you.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten