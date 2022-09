Equity Release - Eigenkapitalfreisetzungsdarlehen

Was ist der Zweck von equity release in Dubai

Wenn Sie eine größere Geldsumme von einem Kreditgeber leihen und Ihre Immobilie als Sicherheit verpfänden, wird dieser Prozess als Equity Release bezeichnet, auch bekannt als Darlehen gegen Immobilien zum Verkauf in Dubai.

Eine der günstigsten Möglichkeiten, sich Geld zu leihen, ist die Beleihung von Immobilien, die eine gängige und beliebte Strategie ist, um den finanziellen Wert eines Hauses weltweit zu steigern. In den meisten Fällen können diejenigen, die eine Hypothek beantragen, das mögliche Wohneigentum als Sicherheit für das Darlehen verwenden. Die Möglichkeit, Eigenkapital aus dem Wohneigentum zu entnehmen, ist wahrscheinlich der größte Vorteil von Equity-Release-Finanzierungsalternativen. In den VAE lebende Expats können bis zu 75 % des Wertes ihres Hauses beleihen, und sobald das Geld ausgezahlt ist, können Sie es nach Belieben verwenden.

Der Zweck von Eigenkapitalfreisetzungsdarlehen in Dubai

Ein Darlehen gegen die Immobilie ist die Bezeichnung für ein Beteiligungsdarlehen. Im Wesentlichen vergibt die Bank einen Kredit auf der Grundlage des Vermögens des Kreditnehmers. Aus der Sicht der Bank hat der Kreditnehmer eine Immobilie als Sicherheit gestellt. Aus Sicht der Kunden kann Kapital aus einer bestehenden Immobilie freigesetzt werden, und sie können das Geld ausgeben, wie sie wollen.

Diese Art von Darlehen wird auf verschiedenen internationalen Märkten speziell für Personen über 55 Jahren angeboten, da diese häufig von den monatlichen Rückzahlungen befreit sind. Da jedoch in den letzten Jahrzehnten immer mehr Menschen ein zusätzliches Einkommen benötigten, um ihre Ausgaben und ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, wurde dieses Darlehen immer beliebter.

Nachdem sich der Immobilienmarkt in den VAE im Jahr 2014 stabilisiert hatte, explodierte der Markt für Eigenheimfinanzierungen und machte bis zu 25 % des gesamten Immobilienfinanzierungsmarktes des Landes aus. Diese Art der Finanzierung ist für eine Vielzahl von Zwecken beliebt, wie z. B. für Umbauten, Verbesserungen, Immobilienerweiterungen und Immobilieninvestitionen.

Die Beantragung eines Equity-Release-Darlehens ist ein recht einfacher Prozess. Die von Ihnen bevorzugte Bank wird die Immobilie bewerten, um ihren Finanzierungswert (FTV) zu ermitteln. Die Höhe des Kredits wird durch die Bewertung bestimmt.

Die Vorteile von Equity Release Darlehen in Dubai

Sie können den Wert Ihrer Immobilie freisetzen, ohne sie zu verlassen

Manche Menschen glauben fälschlicherweise, dass der Verkauf ihres Hauses als Eigenkapitalfreigabe gilt, aber das ist nicht der Fall. Durch die Freigabe von Eigenkapital können Sie das Geld freigeben, das durch Ihre Immobilie gesichert ist. Der Kreditgeber kann Sie nicht zwangsräumen; Sie können die Immobilie so lange bewohnen, wie Sie möchten.

Sie müssen nicht einmal ausziehen; Ihr Haus kann immer noch in den Nachlass, den Sie Ihren Erben hinterlassen, einbezogen werden. Wenn Sie ein Immobiliendarlehen aufnehmen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, und mit einer lebenslangen Hypothek können Sie einen bestimmten Prozentsatz des künftigen Wertes Ihrer Immobilie für Ihre Angehörigen sichern.

Die Zinssätze sind niedrig

Durch die Freigabe von Eigenkapital können Sie sich mehr Geld zu einem niedrigeren Zinssatz leihen, da Sie Ihre Immobilie als Sicherheit verwenden. Andere Privatkredite sind in der Regel mit höheren Zinssätzen verbunden, aber es ist ratsam, sich vorher zu vergewissern, dass der Kredit, den Sie aufnehmen, für Sie von Nutzen ist.

Bei einem durch eine Immobilie gesicherten Kredit können Sie auch die Laufzeit frei wählen. In Dubai liegen die Laufzeiten von Abstattungskrediten in der Regel zwischen fünf und fünfundzwanzig Jahren. Bei einer längeren Darlehenslaufzeit müssen Sie möglicherweise weniger Zinsen pro Monat zahlen, was Ihre Finanzen etwas entlastet.

Am besten ist es jedoch, die Optionen mit einem unparteiischen Berater durchzusprechen, bevor Sie sich für eine Kreditoption entscheiden. So können Sie sicherstellen, dass der Kredit, den Sie aufnehmen, der richtige ist und dass die Laufzeit Ihres Kredits und die Rückzahlungsmöglichkeiten ausgewogen sind.

Steuerfreies Bargeld ist für jeden Zweck verfügbar

Sobald das Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen wurde, können Sie es für jeden beliebigen Zweck verwenden. Sie müssen nicht befürchten, einen Teil des Geldes durch Steuerzahlungen zu verlieren, denn das freigesetzte Eigenkapital ist ebenfalls steuerfrei.

Das steuerfreie Geld wird häufig zur Tilgung von Schulden und/oder Hypotheken, zur Verbesserung der Wohnsituation, zur finanziellen Absicherung, zur Finanzierung der Ausbildung von Nachkommen oder Enkeln, zum Kauf eines Zweitwohnsitzes als Investition in Dubai oder als Cashflow für andere Geschäftsvorhaben verwendet.

Die besten Finanzinstitute, die Kapitalfreisetzungen anbieten

Neben der ADIB gibt es eine Reihe weiterer bekannter Finanzinstitute, die den Bürgern der VAE die Möglichkeit der Kapitalfreisetzung bieten. Diese bestehen aus:

- Die ADIB (Abu Dhabi Islamic Bank) ist von allen Finanzinstituten, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten Hypothekenlösungen anbieten, das ideale Finanzinstitut für Käufer, die an einer Kapitalfreisetzung interessiert sind. Die ADIB ermöglicht es künftigen Hausbesitzern in den VAE, ihr Immobilieninvestitionsportfolio zu erweitern und das nötige Eigenkapital zu erwerben, um ihr Traumhaus zu bauen oder ihr Wunschunternehmen zu gründen.

- Emirates NBD ist eine der führenden staatlichen Banken in den VAE. Sie bietet Darlehen von bis zu 15 Millionen AED mit einem Beleihungsauslauf von bis zu 75 %. Darüber hinaus haben Antragsteller die Möglichkeit einer Vorabgenehmigung.

- Die Mashreq Private Bank ist in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt und bietet sowohl Staatsbürgern als auch im Ausland lebenden Personen Kreditmöglichkeiten an. Diese Darlehen sind auch für alle im Ausland lebenden Selbstständigen und Arbeitnehmer mit einem monatlichen Mindesteinkommen von 15.000 AED erhältlich. Sie können Darlehen von bis zu 10 Millionen AED beantragen.

- HSBC ist ein weiteres bekanntes Finanzunternehmen, das jedem, der mindestens 15.000 AED pro Jahr verdient, Hypotheken anbietet. Allerdings gelten für die Hypotheken besondere Bedingungen.

Fazit

Es macht Sinn, dass die Absicherung eines Darlehens gegen eine Immobilie so populär geworden ist, weil die Kapitalfreisetzung Expatriates in Dubai mehr Freiheit gibt, ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig halten.

Um das beste Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden, ist es hilfreich, einen unparteiischen Experten an Ihrer Seite zu haben, da es eine große Auswahl an Möglichkeiten zur Eigenkapitalentlastung gibt. Wenden Sie sich an das Team von Immobilien-Welt, damit Sie das beste Angebot erhalten und die Vorteile der Kapitalfreisetzung selbst erleben können.

