Startseite Mittelmaß beim Preis - Überragend bei Nacht Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-16 10:02. Die Fernglasreihe "Nighteagle ERGO DX", eine Weiterentwicklung des Fernglases "Nachtfalke 8x56", überzeugt mit viel Leistung und moderatem Preis. Chemnitz, 16. September 2022 - Die neuentwickelten Ferngläser "Nighteagle ERGO DX" der Klasse 8/10x56 der DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG (https://www.ddoptics.de/de/die-marke-ddoptics) sind leicht und handlich, licht- und kontraststark. Das ergonomische Design garantiert hohen Bedienungskomfort, inklusive einer automatischen Scharfeinstellung. Das Gehäuse aus robusten Materialien gewährleistet den Einsatz bei jedem Wetter. Preis: 450.- Euro. Das kompakte Dämmerungs- und Ansitzglas Das Optikkonzept der Ferngläser " Nighteagle ERGO DX (https://www.ddoptics.de/fernglaeser/nachtjagd/nighteagle-ergo-dx/)" kombiniert ein möglichst geringes Gewicht mit den Vorzügen eines guten Nacht- und Ansitz-Fernglases für die Jagd. Dank des Schmidt-Pechan-Prismensystems baut das Fernglas relativ kurz bei verhältnismäßig leichtem Gewicht (165x145x66 mm / 995 g). Damit spricht das Fernglas eine Zielgruppe an, die sich nicht nur auf den abendlichen Ansitz einschränken lassen möchte. Lichtstarke Optik CT-Glas (clear-transmission) mit aufwändiger DDlucid-Vergütung und hochwertigen Schmidt-Pechan-Prismen aus Barium-Kronglas machen das Beobachten mit dem "Nighteagle ERGO DX" zum Sehgenuss pur.

Die Bildschärfe reicht bis in den Randbereich des 117 m weiten Sehfelds (10x56 = 105 m). Ein aufgedampfter Dielektrischer Spiegel reduziert die Transmissionsverluste in den Prismen um nahezu 99 Prozent. 56-mm-ED-Objektive sorgen für ein farbsaumfreies und helles Bild. Die im Labor gemessene Gesamtlicht-Transmission liegt bei über 90 Prozent. Ausgestattet mit diesen optischen Leistungsmerkmalen eignen sich die Ferngläser der Serie "Nighteagle ERGO DX" optimal für den Einsatz bei Mond und widrigen Lichtverhältnissen. Komfortable Bedienung Finger- und Daumenmulden sowie Riffelungen an den Seitenteilen bieten einen sicheren und bequemen Griff. Zudem verhindert eine spezielle Armierung ein Rutschen oder aus der Hand Gleiten auch bei Regen. Das Fokussierrad am vorderen Ende der geschlossenen Brücke ist griffig und erlaubt eine exakte Einstellung des Schärfepunktes. Die Dioptrieneinstellung (+- 3) befindet sich leicht zugänglich am rechten Okular. Robust und wasserdicht Das Gehäuse besteht aus bruchsicherem Magnesium, die Ferngläser überstehen so unversehrt einen Sturz von der Ansitzleiter auf den Waldboden. Auch die ausdrehbaren Augenmuscheln sind nicht etwa aus Kunststoff, sondern aus gummiarmiertem Metall. Selbst starkes Regenwetter kann den IP-68-zertifizierten Ferngläsern der Reihe "Nighteagle ERGO DX" nichts anhaben, sie wurden in 1,5 m tiefem Wasser eine Stunde lang auf Dichtigkeit geprüft. Hochwertige Fernglas-Tasche mit intelligentem Tragesystem Die unverbindliche Preisempfehlung für das Fernglas "Nighteagle ERGO DX" in der Version 8x56 beträgt 450.- Euro (10x56 = 457.- Euro). Darin enthalten sind neben einem Fernglas-Trageriemen Made by Niggeloh Germany auch Gummi-Schutzkappen für Okular und Objektiv sowie ein Mikrofaser-Putztuch.

Ein besonderes Highlight ist die eigens entwickelte Fernglas-Tasche. Diese lässt sich mit verschiedenen Gurtsystemen ausrüsten. So kann sie schnell von einer einfachen Umhängetasche zu einer "harness"-Brustgeschirrtasche mit integriertem Fernglas-Riemen umgerüstet werden. Dies erlaubt freie Hände im Gelände und bei der Jagd. Erhältlich im sortierten Fachhandel. Weitere Informationen unter www.ddoptics.de (https://www.ddoptics.de/de/die-marke-ddoptics) Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks. Firmenkontakt

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG

Axel J. Drescher

Schönherrfabrik, Schönherrstr. 8, Geb. 10

09113 Chemnitz

(03 71) 57 38 30 10

info@ddoptics.de

https://www.ddoptics.de Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

08231-6093536

info@fuchs-pressedienst.de

https://www.fuchs-pressedienst.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten