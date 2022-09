Startseite AdsVantage - Leitfaden für Google Ads und YouTube Werbung Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2022-09-16 09:44. AdsVantage stellt ausführliche Anleitungen bereit und hilft dabei, Fallstricke zu umschiffen. Es ist ein Fakt, dass die digitale Werbung in Zukunft eine noch wichtigere Position als in der Gegenwart einnimmt. Dazu steigen die Anforderungen an die Kampagnen, ihren Inhalt und die Präsentation an sich. Um die richtige Zielgruppe anzusprechen und sie von Produkten oder Dienstleistungen zu begeistern, sind bestimmte Mechanismen vorteilhaft und spezielle Maßnahmen nötig. Jeder Unternehmer und Website-Betreiber kann nach dem Lesen und Verstehen der Leitfäden aktiv werden und seinen Umsatz ankurbeln. Geringere Werbekosten und höherer Erfolg Diese Frage stellen sich nicht nur Gründer und Jungunternehmer. Prinzipiell beruht ein erfolgreiches Geschäftsprinzip darauf, den Kostenaufwand zu senken und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Vor allem in der Werbung mit Google Ads und auf YouTube gibt es viel Potenzial, das nicht von allen Unternehmen ausgeschöpft und in seiner Gänze genutzt wird. Dabei ist es nicht schwer, seine Werbeausgaben zu reduzieren und den Erfolg gleichzeitig zu erhöhen. AdsVantage bietet auf ihrer Webseite Tutorials und Blogartikel an, die ganz klar und deutlich aufzeigen, wie man eine Werbekampagne plant und in welcher Reihenfolge die einzelnen Schritte vorzunehmen sind. Die Leitfäden für Google Ads und YouTube Werbung sind leicht verständlich und können Schritt für Schritt nachgeahmt werden. Um erfolgreich zu werben, muss man kein Studium im Online-Marketing absolviert haben. Vielmehr spielen das logische Denken und die Kenntnis zu den Ansprüchen der Zielgruppe eine essenzielle Rolle. Auch eine Festlegung des Budgets ist wichtig und dazu kommt die Notwendigkeit einer gezielten Strategie. Christoph Bogner: "Google Anzeigen sind ein hervorragender Weg, um zuverlässig neue Kunden zu vorhersehbaren Kosten zu bekommen. Zudem erlauben sie auch die gezieltere Steigerung von Mehrgeschäft mit bereits bestehenden Kunden. Google beherrscht ca. 80-90 % des Suchmaschinenmarkts. Wer online sichtbar sein will, braucht Google - und Google Ads sind der schnellste Weg um auf Platz 1 der Suchergebnisseite zu kommen." Was unterscheidet AdsVantage von anderen Agenturen, die Google Ads und YouTube Werbung erstellen oder Tipps geben? Bei den meisten Agenturen gibt es Vertragsverhältnis zwischen einem Dienstleister und dem Kunden. Das ist bei AdsVantage anders, denn hier gibt es Partner, die kooperieren und die ein Projekt gemeinsam auf Augenhöhe realisieren. Dazu kommen Fairness und Transparenz, Offenheit und klare Aussprachen. Für das Team der Google Ads Agentur ist das genau der richtige Weg, der mit Herzblut und Engagement verfolgt wird. Eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Beziehung kann der einzige Weg zum Erfolg sein, weiß das Team der Agentur und lässt den Worten Taten folgen. Gordon Kuckluck: "Wer die höhere Einstiegshürde in Sachen YouTube Ads meistert und die gezielte Videoerstellung angeht, wird am Ende mit einem sehr stabilen und planbaren Traffic- und Umsatzkanal belohnt. Visuellen Elementen und allen voran dem Bewegtbild im Video gehört ganz klar die Zukunft und alle Zeichen bei Google stehen insgesamt auf immer visuelleren Suchergebnissen und Anzeigen (Stichwort: Augmented und Virtual Reality). Jetzt ist die Zeit sich bereits entsprechend aufzustellen!" Bleibt die gewünschte Aufmerksamkeit aus? Erzielen die bisherigen Kampagnen nicht den Erfolg, der eigentlich angestrebt war? Es lohnt sich, umzudenken und sich für einen Partner mit Know-how und Sachverstand zu entscheiden. Worauf es wirklich ankommt, kann man in den Leitfäden für Google Ads und YouTube Werbung nachlesen. Die persönliche Unterstützung mit Einsatz und Empathie ist bei AdsVantage gesichert. Ads Vantage

